In Giappone il calcio di rigore più brutto dell'anno: la palla schizza verso la bandierina FC Tokyo-Vissel Kobe valida per la terza giornata del massimo campionato giapponese ha visto l'attaccante Osako fallire un rigore in modo incredibile. La palla finisce quasi in calcio d'angolo.

A cura di Fabrizio Rinelli

FC Tokyo-Vissel Kobe si è conclusa con il punteggio di 2-1 in favore degli ospiti campioni in carica in Giappone nel massimo campionato di calcio. Una partita incredibile nel segno di Yuya Osako. Il numero dieci e punta centrale del Kobe, è stato protagonista di un episodio piuttosto particolare accaduto proprio a inizio partita quando le due squadre erano ferme sul punteggio di 0-0. Al Vissel Kobe viene concesso un calcio di rigore che poteva subito sbloccare la partita mettendo gli ospiti in una situazione di favore. E invece il penalty è stato incredibilmente fallito.

Osako è incaricato di mettere a segno quel tiro dagli undici metri. Nel silenzio dello stadio di Tokyo tutti osservano il fantasista e attaccate del Kobe che si appresta al tiro ma incredibilmente il pallone calciato finisce lontanissimo dalla porta difesa da Hatano. La sfera calciata infatti prende una traiettoria inusuale finendo quasi addosso al guardalinee di porta. Il rigore di Osaka di fatto finisce praticamente in calcio d'angolo. Il giocatore guarda immediatamente il dischetto convinto di essere caduto per via del rialzo di una zolla.

Il rigore sbagliato clamorosamente da Osako

Osako infatti cade col piede d'appoggio sinistro aprendo così di conseguenza tantissimo il piattone destro. La palla finisce inevitabilmente e il giocatore cade per terra disperato. Un sorriso beffardo sul suo volto a nascondere l'amarezza per quell'occasione sprecata in maniera tragicomica. Il destino ha però voluto che fosse proprio lui a decidere quella partita nel bene e nel male. Osako infatti non si abbatte e alla fine è suo il gol del definitivo 2-1 al minuto 74 che cancella l'amarezza di quel rigore fallito in modo pazzesco.

Il Kobe finisce sotto di un gol, poi pareggia e nel finale i padroni di casa restano in dieci uomini. A un quarto d'ora dalla fine allora l'arbitro assegna un calcio di punizione agli ospiti dal limite dell'area di rigore. Sul pallone si presenta proprio Osako che dopo aver osservato al meglio la porta con un destro a giro mette a segno un gol pazzesco che fa esplodere di gioia l'attaccante giapponese. Tre punti importanti per il Kobe che si porta a 6 punti nelle prime tre gare stagionali lasciando il Tokyo a quota 2.