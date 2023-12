Imbarazzo nel minuto di silenzio in Udinese-Sassuolo: c’è un clamoroso scambio di persona Imbarazzante gaffe nel minuto di silenzio per ricordare il compianto Antonio Juliano prima di Udinese-Sassuolo: sul maxischermo dello stadio compare la foto di un altro ex calciatore ancora vivo.

Momento molto imbarazzante quello andato in scena al Bluenergy Stadium di Udine prima del calcio di inizio del match di campionato tra Udinese e Sassuolo. Come in tutti gli altri campi della Serie A, anche qui, come disposto dalla FIGC per tutte le partite della 16ª giornata, si è ricordato la bandiera del Napoli con oltre 500 presenze in maglia azzurra Antonio "Totonno" Juliano morto in settimana all'età di 80 anni. E così, dopo le tradizionali operazioni pre-gara, calciatori e arbitri si sono schierati a centrocampo per omaggiare la memoria del mitico ex calciatore e dirigente partenopeo scomparso da pochi giorni con il simbolico minuto di silenzio.

Un momento di raccoglimento che tutte le persone presenti allo stadio hanno rispettato ma che ha comunque riservato un clamoroso inconveniente che ha destato grande imbarazzo. Già, perché nel corso del minuto di silenzio per ricordare il compianto Juliano sul maxischermo è stata mandata la foto di un altro calciatore. Il giocatore apparso sul video era infatti la leggenda del Torino, oggi 73enne e ancora vivo e vegeto, Paolo Pulici e non l'indimenticato Totonno, scomparso il 13 dicembre in seguito ad una lunga malattia, che si stava ricordando in quella occasione.

Uno scambio di persona che non è sfuggito agli attenti utenti dei social network dove il marchiano errore commesso da chi aveva l'incarico di mandare in onda sul maxischermo dello stadio di Udine la foto di Antonio Juliano durante il minuto di silenzio in sua memoria è immediatamente diventato virale. In molti si chiedono infatti quale sia stata la reazione di Paolo Pulici nel momento in cui ha visto apparire la sua foto nel momento in cui si stava ricordando un altro grande calciatore italiano non più in vita.