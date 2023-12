È morto Antonio Juliano, addio al mitico Totonno: fu capitano e dirigente del Napoli

Calcio in lutto per la morte dello storico capitano e grande dirigente del Napoli Antonio Juliano: “Totonno”, che da calciatore vanta 505 presenze con il club partenopeo ed ricordato anche per essere stato determinante per gli arrivi di Krol e Maradona in azzurro, si è spento all’età di 80 anni.