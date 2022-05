Il volo di Barella diventa virale in Inghilterra, l’interista fatto a pezzi: “Voto al tuffo 10/10” Nicolò Barella ha protestato vivacemente invocando un rigore durante Inter-Empoli per una presunta spinta alle sue spalle che gli ha fatto fare un salto mortale in avanti. Il suo volo diventa oggetto di scherno in Inghilterra: gli consigliano di darsi ai tuffi o alla ginnastica…

A cura di Paolo Fiorenza

L'Inter mette pressione al Milan battendo l'Empoli, adesso i rossoneri sono chiamati a rispondere stasera in casa del Verona per riportarsi in vetta alla classifica quando mancheranno solo due giornate al termine del campionato. Una prova di grande carattere quella degli uomini di Inzaghi, sotto di due gol nel primo tempo prima di ribaltare il risultato ed imporsi 4-2.

Tra i trascinatori ancora una volta l'insostituibile e spremutissimo Nicolò Barella (45 partite per lui in stagione, più le 8 con la maglia dell'Italia), il quale è stato anche protagonista di più di un caso da moviola: un intervento dubbio su Asllani all'inizio dell'azione che ha portato alla rete di Lautaro del 2-2, un rigore concesso dall'arbitro Manganiello e poi tolto su suggerimento del VAR per un contatto con Parisi ed un volo in area su cui il 25enne cagliaritano ha protestato platealmente chiedendo il penalty per una presunta spinta di Bandinelli alle sue spalle.

L'episodio in questione ha varcato i confini italici ed è arrivato in Inghilterra, dove è diventato virale sui social: sarà che Oltremanica sono molto severi con chi accentua i contatti cercando un fischio a favore da parte dell'arbitro, sarà che con gli italiani c'è sempre quel conto in sospeso dalla finale degli Europei (ed a Wembley c'era anche Barella), fatto sta che il centrocampista dell'Inter è stato accusato di essere un simulatore, anzi di più: un tuffatore, un ginnasta, qualcuno che "ha ufficialmente cambiato le regole del gioco quando si tratta di provare a conquistare un rigore".

Gli inglesi spiegano che cercare di provocare un contatto in area allargando per primi una gamba è ormai prassi comune, ma Barella ha portato la simulazione a un livello mai visto prima: il salto mortale in avanti. Per onestà, aggiungono, è stato peraltro bravissimo nell'esecuzione: da qui il consiglio di darsi ai tuffi o alla ginnastica, con tanto di voto 10/10 per l'esecuzione impeccabile…