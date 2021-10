Il video del tifoso guardone, spia Gabigol in un momento intimo: “Lasciatemi in pace” Durante l’allenamento del Brasile gli agenti di polizia sono dovuti intervenire per allontanare un gruppo di tifosi che erano riusciti a entrare nello stadio Colina scavalcando il muro di recinzione. Tra questi doveva esserci anche colui ha girato il video di Gabigol mentre era sotto la doccia.

Quando si dice: fare di tutto pur di essere vicino alla squadra e ai propri beniamini. Un tifoso del Brasile s'è spinto un po' oltre, lasciandosi trascinare dalla passione e dalla curiosità fino a violare la privacy dei calciatori. È successo al termine dell'allenamento della selezione carioca svolto a Manaus: non c'erano spettatori sugli spalti (chiusi al pubblico) e chi non ha potuto assistere alla sessione dei verde-oro non s'è scoraggiato e ha pensato di fare un blitz per godere di un'altra visuale molto ravvicinata. Un video pubblicato sui social è diventato virale perché mostra quel momento intimo della squadra, e di determinati calciatori in particolare.

Gabigol, ex giocatore dell'Inter, era nell'ambiente riservato alle docce assieme a Neymar e ad Arthur Cabral. Parlava con i compagni di nazionale quando una strana sensazione l'ha spinto ad alzare lo sguardo verso una delle finestre dello spogliatoio. Si sentiva osservato, con la coda dell'occhio aveva notato quel movimento furtivo. Aveva ragione: stavano filmando con uno smartphone i giocatori nudi (nel breve video pubblicato da globoesporte.com si notano solo a mezzobusto). L'attaccante della Seleçao e del Flamengo prima resta un attimo interdetto poi reagisce subito mostrandosi spazientito. Qualche ora dopo, attraverso una story su Instagram si lamenterà dicendo: "Nemmeno in bagno si può stare in santa pace".

La Seleçao si trova a Manaus per prepararsi alla sfida contro l'Uruguay: andrà in campo giovedì per il dodicesimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Mercoledì invece ci sarà la rifinitura presso l'Arena da Amazônia (sempre a Manaus) che ospiterà l'incontro con la Celeste.