Il video del pm Santoriello dell’inchiesta Prisma: “Lo ammetto, tifo Napoli e odio la Juventus” Bufera sul pm Ciro Santoriello dell’inchiesta Prisma a causa di alcune dichiarazioni pubbliche rilasciate nel 2019 in cui ammetteva il suo odio contro la Juventus immortalate in alcuni video diventati virali sui social network: sulla questione è intervenuto anche il ministro dello Sport Andrea Abodi.

A cura di Michele Mazzeo

Sono frasi risalenti ad eventi pubblici di qualche anno fa, ma alla luce del terremoto scatenato nel calcio italiano dall'inchiesta Prisma sulle plusvalenze fittizie della Juventus (che ha avuto anche pesanti ripercussioni sul piano sportivo con la penalizzazione di 15 punti in classifica), quelle pronunciate dal Pubblico Ministero Ciro Santoriello e immortalate in alcuni video divenuti virali nelle ultime ore sono inevitabilmente frasi che faranno discutere.

Nel corso di un convegno andato in scena il 14 giugno 2019 nella Sala Sforza di Spazio Chiossetto a Milano e organizzato dallo Studio Fornari e Associati con lo Studio Grassi e Associati e PwC TLS, in cui già si parlava dei bilanci delle società calcistiche e del campo minato delle plusvalenze, quello che ha poi fatto parte del pool di investigatori che ha guidato le indagini della Procura di Torino sul club bianconero ammetteva infatti pubblicamente di provare odio nei confronti della squadra piemontese: "Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro il ladrocinio in campo" sono infatti le parole pronunciate dal PM Santoriello riproposte in uno dei video che circola sui social e che, di condivisione in condivisione, sta facendo infuriare i tifosi juventini.

E quello appena citato non è l'unico momento in cui il magistrato della Procura di Torino, pm nell'inchiesta Prisma, professava pubblicamente il suo astio verso la società bianconera. In un altro video infatti si vede il pubblico ministero Ciro Santoriello che chiudendo un siparietto a tema calcistico con il relatore del convegno che chiosa con un "vabbé, dai: basta non sia della Juventus" rispondendo con sarcasmo all'ironica battuta "Io e lei rimaniamo distanti: lei è pm, io avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter".

Frasi che, ancor più perché pronunciate da un uomo che stava per avviare le delicatissime indagini dell'inchiesta Prisma che ha poi colpito come uno tsunami il club bianconero e alla luce di quanto è accaduto e sta ancora accadendo alla Juventus, di certo non possono che infastidire i tifosi juventini (e non solo) e inevitabilmente sollevare moltissime polemiche riguardo all'imparzialità di uno degli inquirenti che hanno dato vita all'inchiesta che ha scosso la società piemontese e che potrebbe sconvolgere l'intero sistema su cui per anni si è retto l'intero calcio italiano. Parole che non hanno lasciato indifferente nemmeno il ministro dello Sport Andrea Abodi che con un tweet ha annunciato di aver segnalato il contenuto di questi video e segnalato a chi di dovere: "Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui" ha scritto infatti il ministro intervenendo sulle dichiarazioni del pm Santoriello divenute ormai virali.