Il VAR stravolge la pazza serata di Correa: dopo la sostituzione l’arbitro convalida il suo gol Angel Correa ha segnato il primo gol della storia dalla panchina. L’attaccante dell’Atletico Madrid era stato sostituito dopo che l’arbitro aveva annullato il suo gol. Il VAR ha corretto la decisione convalidando la rete quando orami era già col giaccone sulle spalle.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atletico Madrid pareggia 1-1 in casa contro il Getafe e interrompe la sua corsa verso la zona Champions lasciandosi il Betis pericolosamente alle spalle. La squadra del Cholo Simeone non riesce a dare seguito alle due vittorie consecutive contro Osasuna e Valladolid frenando la propria corsa proprio al Wanda Metropolitano. Una partita che in realtà si era sbloccata anche a favore dei Colchoneros quando al minuto 60 Correa era riuscito a mettere la palla in rete. Il pubblico ha esultato, così come il giocatore e la stessa panchina di casa, ma l'arbitro annulla immediatamente per la posizione di fuorigioco del giocatore.

Correa era arrivato al tiro sfruttando al meglio la respinta del portiere ospite a seguito della conclusione dalla distanza di Lemar che aveva provato a sorprendere il Getafe. A quel punto, visto che l'arbitro aveva annullato il gol del vantaggio, Simeone ha deciso di cambiare la squadra sostituendo proprio Correa richiamandolo in panchina. Ma è proprio in quel momento che accade l'inimmaginabile. Il direttore di gara viene richiamato dal VAR che fa un check sulla posizione del giocatore dell'Atletico.

Ad un certo punto cala il silenzio sul Wanda Metrpolitano. L'attesa fa capire che forse tutte le speranze di poter festeggiare quel gol non erano tutte perse. Nel frattempo anche Correa era in attesa di quella decisione. Il giocatore era però in panchina con tanto di giaccone per non raffreddarsi dopo aver lasciato spazio a un suo compagno di squadra a seguito della sostituzione. L'arbitro a un certo punto indica il cerchio del centrocampo e corregge la sua iniziale decisione convalidando il gol di Correa che di fatto diventa il primo giocatore a segnare praticamente un gol dalla panchina.

Un episodio singolare anche nei festeggiamenti. Dopo la convalida del gol infatti tutta la squadra dell'Atletico Madrid è corsa proprio in panchina per poter abbracciare Correa esultando in maniera insolita a quel gol. In epoca di Var succede anche questo. Per la cronaca, la partita è poi finita 1-1, grazie al gol del pareggio di Unal che di fatto ha rovinato – si fa per dire – la serata incredibile dell'Atletico che avrebbe potuto festeggiare la vittoria con uno dei gol più bizzarri della storia del calcio e dell'epoca moderna.