Il tiro inspiegabile di Sterling su punizione: la palla finisce nella parte alta della tribuna Sterling calcia una punizione inspiegabile da posizione ravvicinata. Il tiro dell'attaccante inglese durante Chelsea-Leicester di FA Cup finisce nella parte alta della tribuna lontanissima dalla porta avversaria.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Chelsea riesce a superare il Leicester nei quarti di FA Cup con il punteggio di 4-2. Dopo il momentaneo 2-2 in rimonta delle Foxes, i Blues hanno segnato due gol negli ultimi minuti evitando i supplementari. Reti che potevano arrivare anche prima se solo Sterling avesse prima segnato un rigore (parato dal portiere ospite ndr) e poi calciato al meglio una punizione finita oltre la tribuna in modo inspiegabile. L'attaccante inglese aveva la possibilità di mettere la palla nel sacco da posizione favorevole, di poco fuori dall'area di rigore del Leicester.

Sterling aveva la possibilità di calciare forte sul primo palo o sfruttando il salto della barriera o ancora di potenza a giro scavalcando la barriera. Insomma, c'era l'imbarazzo della scelta ma l'attaccante inglese ha finito per rovinare tutto andando in confusione esibendosi in un'esecuzione di tiro a dir poco imbarazzante. La palla calciata da Sterling infatti non prende il giro giusto ma solo potenza finendo inevitabilmente nella parte alta della tribuna in fondo a sinistra. Lontanissima dalla porta e oltre il calcio d'angolo.

"Non posso crederci" scrivono alcuni tifosi nei commonenti che appaiono sotto i vari video pubblicati sui social dai tifosi presenti allo stadio. Erano pronti a vedere un'esecuzione degna di nota da parte del giocatore e invece hanno assistito a una conclusione mai vista prima da quella posizione. Sterling aveva anche preso una buona rincorsa, forse anche tentando di colpirla col piattone – come calciava una volta David Luiz per intenderci – sperando che la palla poi potesse improvvisamente abbassarsi.

Purtroppo per lui e per il Chelsea però la traiettoria del pallone finisce per terminare quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Comprensibile la delusione del giocatore, già scottato dall'errore precedente sul dischetto, consolato anche da un difensore del Leicester. Inevitabili i fischi dalle tribune ma nonostante questo Pochettino ha difeso Sterling pubblicamente: "Lo sosterrò e oggi è la giornata giusta per sostenerlo – spiega – Ha un curriculum incredibile, ha giocato in grandi squadre ed è un giocatore esperto. Ha sbagliato un rigore e qualche occasione, ma sono contento di lui e lo sosterremo".