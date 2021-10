Il telecronista sbotta dopo il rigore di Suarez: “Uno dei peggiori che abbia mai visto” Luis Suarez del Granada sbaglia un rigore in maniera clamorosa, più che un penalty sembra un drop da rugby. Va su dischetto sicuro di sé, osserva il piazzamento del portiere, prende la mira e sceglie la soluzione centrale. Prova a indirizzarla sotto la traversa ma la conclusione è da dimenticare.

Un drop. Nel rugby avrebbe fruttato punti, nel calcio il tiro dal dischetto finito alto vale zero. "Uno dei peggiori che abbia mai visto", dice il telecronista che commenta negativamente l'esecuzione di Luis Suarez, attaccante del Granada. Ha sui piedi la palla del potenziale pareggio ma la spreca in maniera clamorosa. Va su dischetto sicuro di sé, osserva il piazzamento del portiere, prende la mira e sceglie la soluzione centrale. Prova a indirizzarla sotto la traversa, approfittando del movimento dell'estremo difensore che resta spiazzato. L'impatto col pallone, però, è da dimenticare così come la traiettoria: il tiro di Suarez finisce in curva, altissimo.

La reazione del calciatore è disperata: tiene lo sguardo basso, è mortificato. Il Getafe resta avanti di un gol (0-1) e per i padroni di casa la pendenza è massima. È uno scontro salvezza tra due delle formazioni che sono invischiate nella lotta per non retrocedere assieme ad Alaves, Levante, Celta, Elche. Rischia perfino il Villarreal (3-3 in casa con il Cadice) vincitore della scorsa edizione dell'Europa League e oggi in Champions.

Per fortuna di Suarez a sbrogliare la matassa in pieno recupero ci penserà un altro compagno di squadra: Jorge Molina è riuscito a pareggiare al 97°. Un punto che non smuove la classifica: il Getafe resta ultimo, il Granada poco al di sopra della linea di galleggiamento. A rendere la serata più amara c'è anche un altro risultato: il pareggio per 2-2 del Levante con l'Atletico Madrid. La squadra del "Cholo" Simeone viene stoppata nell'incontro valido per l’undicesima giornata di campionato, con i padroni di casa che su rigore riescono ad acciuffare per due volte il risultato. Tra gli altri match, da segnalare il pareggio per 0-0 del Real Madrid con l'Osasuna, la sconfitta del Barcellona (1-0) con il Rayo Vallecano (gol di Falcao)