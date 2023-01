Il solito Felipe Melo, l’ex club lo ricorda e lui si scatena dal Brasile: “Ragazzi, domenica rissa” È bastato un semplice accenno sui social e Felipe Melo è riuscito ad infiammare la vigilia del derby tra Galatasaray e Fenerbahce. Come faceva quando scendeva in campo con la maglia dei Leoni di Turchia.

A cura di Alessio Pediglieri

La grinta di Felipe Melo ai tempi del Galatasaray

È tempo di derby e Felipe Melo è pronto a scendere in campo e a far valere la propria grinta anche quando è lontano migliaia di chilometri dalla partita e veste altre maglie. Nulla piò fermare il centrocampista brasiliano, classe 1983 che dal 2021 veste i colori del Fluminense ma non ha mai dimenticato i suoi trascorsi in Turchia, dove ha vestito gloriosamente per 4 stagioni la maglia del Galatasaray. E così, a una manciata dal derby di Istanbul contro il Fenerbahce non ha voluto far mancare il proprio appoggio, ovviamente a modo suo.

Ovunque abbia giocato, Felipe Melo ha lasciato il segno e non per modo di dire: il suo agonismo e la dedizione totale riversata in campo volta sempre a difendere in ogni modo la causa dei club per cui ha giocato è diventata proverbiale. Un temperamento che lo ha portato spesso ad entrate ai limiti del regolamento, ricevendo tante ammonizioni ed altrettante espulsioni, rimediate lungo l'arco di una carriera che ha lambito i confini del mondo del calcio, spaziando dal Brasileirão alla Liga, dalla Serie A alla Super Lig in oltre 20 anni dedicati al pallone. Riuscendo sempre nell'intento più difficile per molti: entrare nel cuore dei propri tifosi.

Felipe Melo ha giocato nel Galatasaray tra il 2011 e il 2015, vincendo 3 campionati

E anche a 36 anni, quando è dall'altro capo del mondo a difendere altri colori, il richiamo di un derby diventa improvvisamente impossibile da non ascoltare. E così accade che Felipe Melo irrompe improvvisamente nel derby turco tra Galatasaray e Fenerbahce incendiandone la vigilia come solo lui è in grado di fare, approfittando del clamore mediatico che hanno i social, gran cassa di risonanza ad ogni sussurro postato. Come un semplice commento, scritto a margine di un post del suo vecchio club, il Galatasaray che lo ha voluto ricordare proprio in vista della attesissima stracittadina che vale anche il primato in classifica: sono bastati una sua foto in giallorosso e un "tag". Immediata la replica: "Vi amo da impazzire, ragazzi. Rissa domenicale…".

Il commento di Felipe Melo al post sull’account ufficiale del Galatasaray

Un messaggio coronato dalle emoticon dei leoni, che simboleggiano il Galatasaray che si appresterà domenica 8 a sfidare da primo in campionato il Fenerbahce, secondo ad una sola lunghezza. In un derby che lo stesso Felipe Melo ha giocato, da protagonista, svariate volte e che per il centrocampista brasiliano è rimasto nel sangue a tal punto da riuscire ad infiammare la vigilia tra i tifosi. Che non lo hanno dimenticato e hanno risposo in massa all'appello dell'ex.