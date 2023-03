Il rigorista perfetto esiste e ha un nome: è Ivan Toney, arrivato a 22 gol consecutivi dal dischetto Infallibile. Dal dischetto il 26enne attaccante del Brentford Ivan Toney non sbaglia mai: 10 rigori consecutivi segnati in Premier League, 22 in totale. L’ultimo nel derby londinese contro il Fulham. Ma potrebbe essere uno degli ultimi, per lui è in arrivo una super squalifica di 6 mesi per scommesse.

A cura di Alessio Pediglieri

Quando Ivan Toney si presenta sul dischetto, oramai c'è una certezza: è gol. I tifosi del Brentford lo sanno molto bene da tempo e ultimamente se ne sono accorti anche gli avversari che hanno sempre capitolato dagli 11 metri quando a battere è il 26enne di Northampton, dal 2020 attaccante del club londinese. Con cui ha realizzato tutti i rigori calciati, senza mai sbagliarne uno. L'ultimo lunedì sera, davanti al proprio pubblico, contro il Fulham con cui ha partecipato al successo in Premier League, vincendo il derby londinese.

Senza rincorsa o movimenti particolari, eppure riesce sempre a superare il portiere avversario di turno: Ivan Toney è diventato spietato e infallibile quando deve tirare un rigore che i suoi compagni oramai gli lasciano con molto piacere. Nella sfida del Monday Night inglese tra Brentford e Fulham il suo gol al 51′ ha contributo al successo interno per 3-2 ma soprattutto è stata l'occasione per entrare nella storia dei migliori rigoristi di sempre.

Dal 2o21 ad oggi, da quando il Brentford è tornato in Premier League, Toney h calciato 10 rigori e tutti e 10 sono finiti alle spalle dei portieri. E la rete contro il Fulham lo ha portato ad un passo dalla storia: meglio di lui nel campionato inglese c'è solo Yaya Tourè con 11 rigori su 11 a segno. Ma c'è di più: in totale lo score perfetto è ben più alto ed impressionante. Sono 22 i tiri dagli 11 metri fatti dall'inglese e 22 sono quelli consecutivi infilati in porta: con la percentuale d'errore pari allo zero assoluto.

L'ultimo contro il Fulham è stato la copertina di uno score da assoluto fuoriclasse davanti al quale nessuno è ancora riuscito a carpirne il segreto per poterlo fermare. E tra le sue abilità c'è anche quella di riuscire a inventarsi quasi sempre una traiettoria diversa, trovando il modo di spiazzare il portiere, impressionando per la capacità di trovare il tiro perfetto senza mostrare alcun tipo di difficoltà. L'analisi sui suoi tiri, infatti, svela come cambiando le angolazioni il risultato non cambi: sempre goal.

Un talento inglese che è sbocciato nelle ultime stagioni, prendendosi la scena a tal punto che era entrato anche nel giro della Nazionale di Southgate che lo aveva inserito nei papabili per i Mondiali 2022. Peccato che come spesso accade, al genio si lega la sregolatezza e Toney non fa eccezione: per un problema legato alle scommesse sportive – che poi il giovane ha ammesso dietro a una indagine federale – ha perso la possibilità, forse unica, di giocarsi una maglia nella Nazionale Inglese in Qatar ed è in attesa di conoscere il proprio destino: 6 mesi di squalifica, che potrebbe scattare dal prossimo maggio.