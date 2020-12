Anche un "sergente di ferro" come Fabio Capello non è riuscito a trattenere la commozione nel ricordare Paolo Rossi. Bellissime le parole spese dall'ex allenatore di Pieris per la grande gloria del calcio italiano, venuta a mancare nella giornata di ieri. L'attuale opinionista ha regalato emozioni, augurandosi che ora l'ex centravanti campione del mondo e il Pibe De Oro Diego Armando Maradona possano divertirsi insieme su un campo di calcio, lassù. Un intervento che ha emozionato anche Ilaria d'Amico, che ai tempi della sua avventura a Sky Calcio Show, ha lavorato fianco a fianco sia con Capello che con Paolo Rossi.

A Fabio Capello negli studi Sky è stato chiesto un ricordo di Paolo Rossi. L'ex mister, ha avuto modo di conoscere Pablito, sia ai tempi della Juventus, che poi nelle nuove vesti di commentatore negli studi dell'emittente satellitare: "Il mio pensiero su Paolo? Pensiero che va dal campo d’allenamento della Juventus, con tutto quello che abbiamo detto calcisticamente all’uomo che ho conosciuto dopo, quando si lavorava insieme in televisione". Capello, con gli occhi lucidi, ha commosso tutti, regalando parole davvero emozionanti a pochi giorni dalla scomparsa di un'altra leggenda del calcio come Diego Armando Maradona:

Ma soprattutto un pensiero: state giocando, vi state divertendo tu e Diego. Allenatevi bene perché quando arriverò io vi farò correre.

L'intervento di Capello ha lasciato tutti senza parole, emozionando anche la giornalista Ilaria D'Amico. L'ex padrona di casa di tanti post-partita su Sky, si è lasciata andare alle lacrime. Difficile non emozionarsi di fronte alle parole di quello che è stato un suo compagno di viaggio, per ricordare Paolo Rossi, che oltre ad essere stato un'icona del calcio nostrano, per anni ha condiviso gli studi di Sky con loro due, come opinionista.