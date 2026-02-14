Il PSG perde, Luis Enrique zittisce Dembélé: “Parole senza valore, assolutamente inutili”

Luis Enrique non ha gradito affatto le dichiarazione di Ousmane Dembélé dopo la sconfitta del PSG a Rennes: “Non permetterò mai a nessun giocatore di essere al di sopra del club”. Cosa aveva detto il Pallone d’Oro.

Il PSG perde male a Rennes e la Ligue 1 si riapre (almeno sulla carta, visto che quasi nessuno pensa che Kvaratskhelia e compagni possano davvero perderla): il Lens, che è due punti dietro i parigini, stasera è impegnato sul campo dell'altra squadra della capitale, il Paris FC di Ciro Immobile, e in caso di vittoria potrebbe portarsi in vetta alla classifica. Il 3-1 finale del match di venerdì sera suona beffardo alla luce delle statistiche che certificano una superiorità schiacciante degli ospiti (3,59 expected goals contro 1,36, 67% di possesso e 22 tiri contro 33% e 13). Tanto è bastato per agitare un po' lo spogliatoio dei campioni di Francia, con un botta e risposta pungente tra Ousmane Dembélé e Luis Enrique.

Cosa ha detto Dembélé dopo Rennes-PSG: la critica ai compagni

Il Pallone d'oro 2025, autore dell'unico gol parigino a Rennes, si è presentato ai microfoni dopo la partita criticando i compagni di squadra per aver giocato in maniera egoistica e chiedendo loro più determinazione: "Per vincere le partite dobbiamo giocare prima di tutto per il PSG – ha dichiarato il 28enne attaccante – Se giochiamo individualmente in campo, non funzionerà, non vinceremo i titoli che vogliamo".

L’espressione perplessa di Ousmane Dembélé durante la sconfitta del PSG a Rennes

"La scorsa stagione abbiamo messo il club prima di tutto, prima di pensare a noi stessi. Dobbiamo riscoprirlo, soprattutto in queste partite. Sappiamo che siamo nella seconda metà della stagione. E il Paris Saint-Germain deve venire prima di tutto, non i singoli giocatori", ha continuato Dembélé, assumendosi il ruolo del leader.

Luis Enrique mette a posto il Pallone d'Oro: "Non permetterò mai a nessun giocatore di essere al di sopra del club"

Un ruolo che poco dopo il suo allenatore ha smantellato in conferenza stampa: "Le dichiarazioni dei giocatori dopo la partita non valgono nulla – ha detto perentorio Luis Enrique – Sono assolutamente inutili. Non risponderò a nessuna domanda di un giocatore, a nessuna risposta di un giocatore. Non permetterò mai a nessun giocatore di essere al di sopra del club. È chiaro. Sono io il responsabile della squadra. Quindi queste dichiarazioni non valgono nulla. Sono il frutto della rabbia dopo una partita e credo che sia chiaro".