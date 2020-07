A Roma si sono incontrati i presidenti dei club di Serie A, il primo appuntamento vis a vis dopo la pandemia. Quest'incontro è stato organizzato dal numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha voluto spiegare agli altri presidenti il suo piano, quello che prevede la nascita di un canale tematico del campionato di Serie A. La Lega gestirebbe da sola i diritti televisivi, sia quelli nazionali che quelli internazionali.

Il piano di De Laurentiis sui diritti tv

Il presidente del Napoli ha spiegato il suo progetto nei dettagli, un'idea alternativa a quella della creazione di una media company. De Laurentiis ha proposto di fare della Lega l'editore di una società di produzione che curerebbe la diretta delle partite, di un magazine e di una serie di prodotti ancillari da rivendere a tutti gli operatori del mercato. Un modello in realtà piuttosto simile a quello proposto un anno fa da Mediapro e non lontano da quello progettato dal presidente di Lega Paolo Dal Pino, e anche in questo caso verrebbero coinvolti fondi di investimento come partner in una media company. La novità riguarda il modello di governance, perché la media company verrebbe guidata da un management autonomo dall'assemblea dei club. Se ci sarà l'approvazione dei presidenti, serve la maggioranza, la Lega dovrebbe trovare un partner tecnico per sviluppare il canale, si parla della ‘Tim', che da oltre vent'anni è sponsor della Serie A.

Chi era presente all'incontro

All'incontro convocato da De Laurentiis hanno risposto moltissime squadre. C'erano la Roma, rappresentata dal CEO Guido Fienga, ma anche il Milan con il presidente Scaroni, la Fiorentina con il direttore generale Joe Barone, ma anche il numero uno della Sampdoria Massimo Ferrero, e anche dirigenti di Verona e Bologna. Non c'erano invece né la Juventus né la Lazio né l'Inter.