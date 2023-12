Il pazzesco investimento di Ratcliffe sul Manchester United: 1,5 miliardi per una quota di minoranza Sir Jim Ratcliffe ha speso oltre un miliardo e mezzo di euro per acquisire il 25% delle quote del Manchester United: è la cifra più alta mai versata da qualcuno per comprare una quota di minoranza di una società calcistica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una lunghissima trattativa il Manchester United ha annunciato ufficialmente l'ingresso di Sir Jim Ratcliffe tra i suoi azionisti. Il magnate britannico, proprietario della nota multinazionale Ineos è già patron del Nizza in Ligue 1, non è però riuscito nel suo intento (cioè diventare socio di maggioranza del club) nonostante abbia messo sul piatto una cifra monstre. L'uomo più ricco della Gran Bretagna ha difatti versato la cifra record di 1,44 miliardi di euro per rilevare il 25% delle quote dei Red Devils dalla famiglia Glazers, al timone del blasonato club inglese dal 2005. Il nuovo azionista garantirà inoltre ulteriori 300 milioni di dollari da investire nell'ammodernamento di Old Trafford e delle altre infrastrutture del club. Quella spesa da Sir Ratcliffe è dunque la cifra più alta mai versata da qualcuno per comprare una quota di minoranza di una società calcistica.

Un investimento che, seppur non gli abbia permesso di acquisire la maggioranza del club, gli consente comunque di avere in mano la gestione totali delle operazioni strettamente calcistiche. Sir Jim Ratcliffe avrà dunque mano libera sul mercato e sulle scelte squisitamente tecniche. Una cosa di cui il magnate britannico va molto fiero:

"Come ragazzo locale e tifoso del club da sempre, sono molto lieto che siamo riusciti a concordare un accordo con il consiglio di amministrazione del Manchester United che ci delega la responsabilità gestionale delle operazioni calcistiche del Club. Sebbene il successo commerciale del Club abbia assicurato che ci fossero sempre fondi disponibili per vincere trofei ai massimi livelli, questo potenziale non è stato completamente sfruttato negli ultimi tempi. Porteremo la conoscenza globale, l'esperienza e il talento dal più ampio INEOS Sport Group per contribuire a promuovere ulteriori miglioramenti nel Club, fornendo anche fondi destinati a consentire futuri investimenti nell'Old Trafford.

Siamo qui a lungo termine e riconosciamo che ci attendono molte sfide e duro lavoro, che affronteremo con rigore, professionalità e passione. Ci impegniamo a lavorare con tutti nel Club – il consiglio, lo staff, i giocatori e i tifosi – per aiutare a portare avanti il ​​Club. La nostra ambizione condivisa è chiara: tutti vogliamo vedere il Manchester United stare nel luogo a cui appartiene, cioè ai vertici del calcio inglese, europeo e mondiale" ha difatti detto Sir Jim Ratcliffe al momento dell'ufficializzazione del suo ingresso nel Manchester United come socio di minoranza.

Si è dunque conclusa la telenovela che ha tenuto banco negli ultimi mesi e che ha visto diversi tra gli uomini più ricchi del mondo sfidarsi per avere una quota significativa di azioni di quella che è sicuramente una delle squadre più blasonate a livello internazionale. Ratcliffe ha infatti battuto la concorrenza dello sceicco del Qatar Jassim bin Hamad al-Thani. Il grande investimento economico ha permesso al magnate britannico di assicurarsi anche un maggiore potere di voto nel Consiglio d'Amministrazione dove avrà due suoi uomini, cioè l'ex Juventus Jean Claude Blanc e Sir Dave Brailsford.