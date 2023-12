Il pallone è fuori, ma il VAR non se ne accorge: il West Ham così fa gol contro l’Arsenal All’Emirates c’è stato una decisione molto contestata del VAR che ha convalidato nel primo tempo il gol del West Ham all’Arsenal nonostante il pallone colpito da Bowen pareva totalmente uscito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il turno del Boxing Day, quello che chiude anche il girone d'andata della Premier League, termina con il derby di Londra tra l'Arsenal e il West Ham. La sfida dell'Emirates è stata caratterizzata da una decisione del VAR che ha fatto discutere sin dal primo momento e che ha fatto impazzire i Gunners in campo e i tifosi dei londinesi sui social. L'azione che ha portato al gol degli Hammers pare caratterizzata da un'irregolarità, che però non è stata ufficializzata da chi era al monitor e l'arbitro Michael Oliver non ha potuto fare altro che convalidare il gol.

Il West Ham è un avversario sempre ostico, l'Arsenal lo sa bene ma nonostante ciò passa in svantaggio al 15′. I Gunners il gol quasi se lo fanno da soli perché nella stessa azione commettono due errori difensivi e mezzo. Bowen riesce a recuperare il pallone, lo tiene vivo con un aggancio volante, poi mette in mezzo per l'accorrente Soucek che con la porta spalancata non può certamente sbagliare, è 1-0. Gol pesante in assoluto per la lotta al titolo. L'Arsenal vincendo supererebbe il Liverpool e tornerebbe al comando.

Gli Hammers festeggiano il gol. I calciatori dell'Arsenal inizialmente non protestano, un po' perché sentono il colpo e un po' perché pensano agli errori difensivi, errori davvero grandi. Ma il VAR controlla e si inizia a subodorare qualcosa, magari un annullamento.

L'arbitro Oliver, quello del bidone al posto del cuore, attende e inizia a placare i calciatori dell'Arsenal che con il passare dei secondi pensano all'irregolarità, con l'ausilio del pubblico. Perché sugli spalti le immagini del pallone che sembra fuori al momento del cross di Bowen iniziano a circolare. Dopo una lunga analisi il gol viene convalidato, è 1-0 West Ham. E stop.

Ma in realtà a rivedere le immagini di dubbi ne nascono tantissimi e per questo il video del gol di Soucek è sviscerato fino in fondo. E di dubbi veri ce ne sono, perché da alcuni fotogrammi sembra che il pallone sia totalmente fuori dalla linea e se così fosse il gol sarebbe stato da annullare. Probabilmente, però, il caso è molto più semplice da risolvere. Perché forse il pallone Bowen lo avrà tenuto in gioco per un millimetro o forse per il famoso crine di cavallo.