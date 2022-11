Il padre di Martinelli vide nel futuro quando lui aveva 7 anni: la profezia si è avverata oggi Il padre dell’attaccante dell’Arsenal, quando il ragazzo aveva appena 7 anni, gli disse parole che lui non ha mai dimenticato: una profezia che si è avverata oggi.

A cura di Paolo Fiorenza

La grande stagione vissuta finora dall'Arsenal sia in Premier, dove è capolista con 2 punti di vantaggio sul Manchester City, che in Europa League, dove ha vinto il proprio girone qualificandosi per gli ottavi, si è riverberata anche sui singoli giocatori, che se da un lato ne sono i primi artefici dall'altro ne traggono giovamento anche sul piano individuale. Va letta in tal senso la convocazione per i Mondiali in Qatar con la selezione del Brasile di Gabriel Martinelli, 21enne che quest'anno sta facendo le fortune della squadra di Arteta, al pari di altri giovani definitivamente esplosi come Saka e il nuovo capitano Odegaard.

L'attaccante di origini italiane è stato pescato dai Gunners nell'Ituano quando aveva 18 anni e fin da subito è apparso che potesse evolversi in un potenziale campione. Ha esordito nella nazionale brasiliana soltanto nel marzo di quest'anno, vestendo da allora altre due volte la maglia verdeoro, Insomma un ingresso last-minute che ha bruciato altri papabili per l'affollatissimo attacco della formazione di Tite, con nomi dal curriculum più pesante rimasti fuori.

Gabriel Martinelli con la maglia del Brasile nell’amichevole col Giappone del giugno scorso

La chiamata di Martinelli da parte di Tite – assieme al suo compagno di squadra e reparto Gabriel Jesus – ha dunque un po' sorpreso qualcuno in Brasile, ma nessuno in Inghilterra, alla luce della strepitosa stagione giocata finora dal calciatore paulista. Cinque gol e due assist, oltre a una presenza costantemente pericolosa per gli avversari, hanno convinto il Ct del Brasile a portarlo in Qatar.

Chi non ha mai avuto dubbi sul futuro del ragazzo è il padre di Martinelli, Joao. In un'intervista registrata nel giugno di quest'anno, l'esterno offensivo dell'Arsenal aveva parlato del suo sogno di giocare i Mondiali, rivelando al contempo una profezia fatta da suo padre. "Sto facendo di tutto per andare in Qatar – aveva raccontato – Quando avevo sette anni, mio ​​padre mi disse che quando ne avrei avuti 21 ci sarebbe stato un Mondiale e io lo avrei giocato". Sono passati 14 anni e la previsione del signor Joao è diventata storia: Gabriel Martinelli giocherà i Mondiali 2022. Papà aveva visto lontano…