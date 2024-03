Il Napoli fa felice a metà Calzona: “Soddisfatto della squadra ma i gol presi restano troppi” Il pareggio contro il Torino mostra un Napoli volitivo ma troppo vulnerabile dietro. Un problema che Calzona accetta ma davanti al quale non si rassegna: “Da quando sono qui è così, ma non ci sono piani B. Io devo solo dare certezze, ora a Barcellona senza paura” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un pareggio che frena la rimonta verso la Zona Champions in campionato: l'1-1 al Maradona contro il Torino salvato dall'eurogol di Sanabria soddisfa per metà Calzona che resta positivamente colpito dalle tante occasioni create ma lamenta un problema difensivo nel Napoli che oramai appare strutturale: "I gol presi sono tanti e non sono figli della sfortuna".

La felicità per la rete del vantaggio è durata l'arco di 4 minuti, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo la difesa si è fatta sorprendere dal neo entrato Sanabria, autore di un gran gesto tecnico con la rete in acrobazia ma colpevolmente lasciato solo dai partenopei. Una lacuna che oramai si ripresenta in modo costante nel Napoli e con cui Calzona deve fare i conti, accettandola anche senza rassegnarsi: "I dati sono oggettivi, da quando sono arrivato qui io è così, ma non è solo la difesa a dover fare meglio".

La plastica rovesciata di Sanabria per l'1-1 del Torino al Maradona

Parole che lasciano l'amaro in bocca e perplessità in vista del prossimo appuntamento europeo dove ogni sbaglio potrà risultare decisivo contro il Barcellona. Il Napoli ha subito 32 gol in 28 partite, troppi, soprattutto considerando che da otto incontri a questa parte tra Europa e Serie A la porta partenopea è stata violata costantemente almeno una volta. E il tutto si è ripresentato puntualmente contro il Torino: "Abbiamo concesso poco ma bisognerà migliorare anche sotto questo aspetto. Il tempo per lavorare è al momento poco e si deve scegliere: migliorare le priorità e non i dettagli, ma miglioreremo anche su questo aspetto".

Fin qui il bicchiere mezzo vuoto, poi c'è la prestazione contro i granata che resta al di là del risultato: "Sono rimasto soddisfatto" ha detto il tecnico del Napoli rivivendo il match al Maradona. "Resto contento della squadra perché ha creato molto ed è stata ordinata. Concesso poco al Torino nei 90 minuti dove la nostra supremazia è stata schiacciante. Sono tante le partite, tutte ravvicinate, il tempo è poco. Però la squadra ha mostrato grande disponibilità. Ho calciatori fantastici che vogliono fare bene".

Il pensiero ovviamente corre al Barcellona e alla Champions League dove ci sarà da difendere l'1-1 dell'andata: "Col

Barcellona andiamo a fare la nostra gara senza paura, noi siamo il Napoli" ricorda Calzona. "Restiamo convinti dei nostri mezzi. Piani B? Non ce ne sono, io devo solo dare certezze: serve solo il piano A con cui essere solidi e ritrovare le distanze. La strada è segnata".