“Il mostro della depressione è ancora lì”: Craig Bellamy ha deciso di lasciare l’Anderlecht Craig Bellamy ha deciso di lasciare l’Anderlercht per motivi di salute. L’ex stella di Liverpool e Galles, oggi assistente tecnico di Kompany alla guida della squadra belga, sta lottando da quattro anni contro la depressione. Bellamy parlò pubblicamente per la prima volta di questo problema nel 2020.

A cura di Fabrizio Rinelli

La salute oltre il calcio. L'Anderlecht ha annunciato l'addio di Craig Bellamy al club belga. L'ex giocatore gallese del Liverpool era stato prima allenatore dell'U21 dell'Anderlecht, poi nel 2021, era stato promosso come assistente dell'ex compagno di squadra del Manchester City, Vincent Kompany, attuale tecnico della squadra. Alla base della sua decisione, la lotta alla depressione che l'ex stella dei Reds porta avanti dal 2017. Almeno due anni lontano dal calcio. Questo sarebbe il periodo massimo chiesto da Bellamy per concentrarsi sulla sua salute.

I media inglesi riportano le tappe che hanno portato Bellamy a questa sofferta decisione, ma determinante per risolvere un serio problema che lo affligge da ben 4 anni. Bellamy già nel 2020 aveva rivelato per la prima volta pubblicamente, di aver assunto farmaci per combattere la depressione dal 2017. "Tornavo a casa e non parlavo per tre giorni – rivelò l'ex giocatore lo scorso anno – Mi chiudevo in una stanza e poi andavo a letto da solo. Era l'unico modo in cui potevo affrontare la depressione".

La storia di Bellamy e le parole di Kompany

Oggi una nuova svolta che potrebbe essere decisiva per la sua vita. L'Anderlecht si è così stretta attorno al suo collaboratore tecnico, a partire proprio dall'ex capitano del Manchester City Kompany, oggi allenatore della squadra belga, che ha fatto gli auguri al gallese, rivelando che la porta dell'Anderlecht sarà sempre aperta per lui. “Craig è stato un allenatore e una persona unica per noi – ha rivelato Kompany – È stato molto importante per noi nello sviluppo di ragazzi come Jeremy Doku, Yari Verschaeren, Albert Sambi Lokonga e così via".

L'ex Manchester City, in un'intervista rilasciata al portale belga HLN ha confermato: “Ora il mostro della depressione è di nuovo lì – per poi aggiungere – Dobbiamo dare a Craig il tempo di riprendersi completamente". Della battaglia contro la depressione fu lo stesso Bellamy a parlarne pubblicamente a Sky Sports: “Negli ultimi tre, quattro anni mi è stata diagnosticata la depressione – raccontò il gallese – Durante la mia carriera la depressione è peggiorata sempre di più".

L'Anderlecht ha pubblicato una breve nota per spiegare l'addio di Bellamy al club. A Sky Sports, il direttore sportivo della società ha voluto confermare la vicinanza totale al giocatore: "L'enorme energia che Craig ha dato a tutti noi non ha prezzo – ha detto – Gli daremo tutto il tempo e il riposo di cui ha bisogno. Siamo con lui in questo periodo difficile".