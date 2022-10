Il Monza vola agli ottavi di Coppa Italia, Udinese battuta 3-2 con la perla di Petagna: ora la Juve Un super gol di Andrea Petagna manda agli ottavi di finale di Coppa Italia il Monza: Udinese battuta 3-2, ora affronterà la Juventus.

A cura di Vito Lamorte

Colpaccio del Monza in casa dell'Udinese, che vince 3-2 alla Dacia Arena e si regala gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023. I brianzoli hanno disputato una partita di grande coraggio e grazie ad un terrificante uno-due firmato da Molina e Petagna hanno portato a casa una qualificazione davvero straordinaria: al prossimo turno la squadra di Raffaele Palladino andrà a far visita alla Juventus, che evoca dolcissimi ricordi.

C'è la mano del tecnico napoletano e un pizzico di fortuna in questo risultato perché il neo allenatore del Monza ha mandato in campo Molina e Petagna al 69′ e nel giro di cinque minuti sono entrambi andati in gol: il laterale sinistro con un tocco da distanza ravvicinata mentre l'ex attaccante di Atalanta e Napoli è stato protagonista di un'azione solitaria in area che è terminata con una conclusione a fil di palo.

Poco prima l'Udinese aveva ribaltato l'iniziale vantaggio dei brianzoli, firmato da Valoti alla fine del primo tempo, con la doppietta di Nehuen Perez nella prima parte della ripresa: il difensore ex Atletico Madrid aveva segnato la sua prima doppietta e sognava di regalare la qualificazione ai suoi, ma non aveva fatto i conti con i cambi di Palladino.

Nel finale la squadra di Andrea Sottil è andata vicinissima più volte al pareggio ma il Monza ha resistito e ha portato a casa un risultato storico.

Il Monza non si qualificava per gli ottavi di finale di Coppa Italia dal 1958/1959: dopo ha giocato i quarti nel 1970/71, ma in quel caso ci era arrivato dopo la fase a gironi.

Il tabellino di Udinese-Monza

RETI: 45′ Valoti, 49′ e 68′ Perez, 70′ Molina, 72′ Petagna.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Ebosele (46′ Udogie); Ehizibue, Lovric, Jajalo (46′ Samardzic), Arslan, Ebosele; Beto, Nestorovski. Allenatore: Sottil.

MONZA (3-4-2-1) Cragno; Antov, Paletta (28′ Marrone), Carboni; Birindelli, Rovella, Machin (56′ Bondo), D'Alessandro (69′ Molina); Colpani, Ranocchia (56′ Vignato); Valoti (69′ Petagna). Allenatore: Palladino.

ARBITRO: Federico Dionisi.