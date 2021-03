La magica serata di Kylian Mbappé contro il Barcellona, è stata caratterizzata da una foto che l'attaccante francese, al termine della sfida di Champions contro i catalani, ha pubblicato sui social. Il bomber del PSG, con il gol realizzato ieri alla squadra di Koeman, è diventato il più giovane calciatore a realizzare 25 reti nella massima competizione europea (22 anni e 80 giorni), battendo proprio Lionel Messi, che deteneva il precedente record (22 anni e 286 giorni). Un onore per lui che ha pubblicato uno scatto proprio con il numero #10 argentino.

Due emoticon significative e che si prestano a molteplici interpretazioni, hanno accompagnato l'immagine dei due campioni fianco a fianco sul terreno di gioco del Parco dei Principi. I tifosi del PSG hanno subito pensato che quello fosse un messaggio criptato di Mbappè pronto ad accogliere la Pulce in maglia parigina. Un tweet che ha generato dunque grande eccitazione. Sulle storie di Instagram invece, Mbappé ha aggiunto: "Grazie calcio per avermi dato l'opportunità di vivere questo sogno ogni giorno". Chiarendo un po' il concetto di quello scatto.

Il messaggio di Mbappé non era un indizio per il futuro di Messi

Lo scatto, postato sia su Twitter che su Instagram e successivamente anche sulle stories, è subito diventato virale e nel giro di poche ore ha raggiunto numeri stratosferici. Si parla di oltre 30mila retweet, più di 300mila like e tantissimi commenti. Tra questi tanti tifosi del Real Madrid che chiedono a Mbappé di vestire la maglia dei Blancos e altri del Barcellona che sognano un tandem lo stesso Messi con i catalani. Ma in realtà l'ipotesi più concreta, in questo momento, è proprio il trasferimento dell'argentino in Francia.

Da fonti vicine al PSG comunque hanno voluto un attimo mettere un freno all'entusiasmo e ai facili fraintendimenti dettati da questo tweet. Tramite social alcuni media francesi che seguono le dinamiche del club parigino, hanno specificato come quella foto sia stato un modo da parte di Mbappé di dimostrare di essere felice, ancora una volta, di giocare contro uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Nessun indizio per il futuro. Ma è ovvio che tra Messi, il PSG e il Barcellona, c'è da attendersi un'estate davvero di fuoco.