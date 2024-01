Il Manchester United è pronto a pagare per mandare via Sancho: non vogliono più vederlo lì Il Manchester United è pronto a pagare per mandare via Sancho: il club inglese non vuole più vederlo lì e potrebbe contribuire al trasferimento al Borussia Dortmund. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La storia tra Jadon Sancho e il Manchester United è finita da tempo. Il calciatore inglese è fuori dalla rosa da diverse settimane e non ci sono più margini per ricomporre la frattura con ten Hag: l'unica via d'uscita è il trasferimento. Da ormai due mesi Sancho si allena con le giovanili ed è stato anche escluso dal gruppo Whatsapp della squadra: anche per questo motivo i Red Devils sarebbero disposti a contribuire finanziariamente per realizzare il trasferimento in prestito al Borussia Dortmund pur di non averlo più lì.

Sancho è stato messo ai margini della rosa dopo aver fatto commentato sui social le parole negative nei suoi confronti di Erik ten Hag in seguito alla sconfitta per 3-1 contro l'Arsenal a settembre. Il calciatore inglese è stato bandito dalla prima squadra e si è sempre rifiutato di scusarsi.

Dopo diversi mesi senza giocare e le solite voci di un trasferimento in Arabia Saudita, ora Sancho sembra destinato a tornare in prestito al Dortmund. I due club starebbero discutendo sulla commissione del prestito e su come coprire lo stipendio del calciatore.

Sancho è uno dei giocatori che guadagna di più allo United, circa 200.000 sterline a settimana, e i Red Devils sarebbero pronti a dare un contributo significativo pur di mandarlo via.

Il Manchester United aveva pagato 73 milioni di sterline al BVB per assicurarsi il calciatore nel 2021 e ha segnato 12 gol in 82 presenze con il club inglese: proprio nella stagione 2020-2021, quella prima di trasferirsi in Inghilterra, aveva segnato 19 gol in 26 partite di Bundesliga contribuendo alla vittoria della DFB Pokal.

Jadon Sancho pensa di non aver sbagliato nulla nei confronti del club. ma vuole tornare ai suoi livelli per potersi giocare le sue carte in vista degli Europei: non ha mai smesso di allenarsi e ha continuato ad essere presente a Carrington allenandosi con l'Academy.

Se la trattativa con il Borussia Dortmund si dovesse concretizzare, ritroverà un ambiente che conosce e dove ha già fatto bene. Non avrà più scuse.