Il Liverpool smonta la teoria di Klopp dopo l’accordo per Caicedo a 130 milioni: “Mi sbagliavo” Jurgen Klopp dichiarò di non voler mai spendere 100 milioni per un solo giocatore. Dopo Nunez lo scorso anno, pagato proprio questa cifra, e oggi Caicedo, il tecnico tedesco torna sui suoi passi e ammette: “Mi sbagliavo, ora va così”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nel calciomercato attuale nulla è più scontato. Lo sa bene Jurgen Klopp che in queste ore deve difendersi dalle operazioni in entrata che sta effettuando il suo Liverpool per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico tedesco. L'obiettivo è quello di migliorare il rendimento della precedente stagione e gettarsi alle spalle le prestazioni altalenanti di una squadra che inevitabilmente andava rifondata. Dopo gli arrivi di McAllister e Szoboszlai, i Reds hanno messo le mani anche su Moises Caicedo dal Brighton per un investimento record da 127 milioni di euro che rappresenta l'investimento più importante nella storia della Premier.

Operazione non ancora conclusa per via di un ultimo ripensamento del giocatore – forse anche per via di un inserimento del Chelsea nell'affare – ma che se dovesse andare in porto consentirebbe al Liverpool di chiudere un centrocampo davvero formidabile. L'unico "scontento" di questo eventuale acquisto sarebbe però solo Jurgen Klopp. L'allenatore tedesco era stato netto nel 2016 quando dichiarò di essere contrario a una spesa di 100 milioni per un solo giocatore: "Il giorno in cui questo sarà il calcio, non avrò più un lavoro". Furono queste le sue parole smentite però prima dall'acquisto di Nunez lo scorso anno da parte del Liverpool proprio per 100 milioni e oggi dall'investimento Caicedo. Proprio su quest'ultimo, tirando in ballo le sue parole del 2016, l'allenatore tedesco è stato chiamato a rispondere.

Jurgen Klopp ammette di aver sbagliato nel dire che non avesse interesse a fare acquisti da 100 milioni di sterline. Nell'estate del 2016, quando Pogba fu presto dal Manchester United che spese oltre 100 milioni per riaverlo dalla Juventus, Klopp fu chiaro: "Se lo prendi a queste cifre e poi si infortuna, allora tutto va a rotoli". Tuttavia, dato il panorama in evoluzione del mercato dei trasferimenti e la potenza finanziaria delle squadre rivali, Klopp ammette di aver cambiato opinione per cercare di tenere il passo. "Tutto è cambiato. Mi piace? No – ha spiegato nella conferenza stampa odierna – Mi sono reso conto di aver sbagliato? Sì, sicuramente. È così che va, ma non è eccezionale", ha detto Klopp.

L'allenatore tedesco si rimangia dunque tutto ciò che aveva precedentemente detto qualche anno prima ma senza scomporsi più di tanto. “Non andrà più il contrario – ha detto con un pizzico di malinconia rispetto al passato – L'Arabia Saudita sicuramente non aiuterà in questo. Non sto incolpando nessuno, ma non sarà d'aiuto. Un altro mercato con molti soldi". Klopp sicuramente non si dispera per essere tornato sui suoi passi sottolineando come non ci sia via di scampo a questo tipo di mercato ormai: "Se le persone vogliono lanciarmi le mie citazioni di cinque o sei anni fa, assolutamente nessun problema – conclude – Quel giorno era quello che pensavo. Ora mi rendo conto di aver sbagliato. È facile ammetterlo".