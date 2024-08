video suggerito

Il faccia a faccia di Hakimi col portiere della Spagna alle Olimpiadi: cercava di farlo crollare Achraf Hakimi è finito nella bufera in Spagna dopo il suo gesto giudicato fastidioso nei confronti del portiere della Roja Arnau Tenas. L’esterno del Marocco durante la semifinale di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha tentato di far crollare l’estremo difensore della Roja suo compagno di squadra al PSG. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Achraf Hakimi è finito nella bufera in Spagna dopo il suo gesto giudicato fastidioso nei confronti del portiere della Roja Arnau Tenas. Prima del rigore in favore del Marocco che si era portato momentaneamente in vantaggio nella semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024, Hakimi ha pensato bene di andare faccia a faccia con l'estremo difensore spagnolo. Non si tratta di un portiere qualsiasi, ma di Arnau Tenas, compagno di squadra di Hakimi al PSG e due anni più giovane dell'ex esterno destro dell'Inter. Ha provato in tutti i modi a farlo crollare mentalmente.

Un gioco psicologico sicuramente inaspettato per il portiere che di certo non si sarebbe mai aspettato di vedere un suo compagno di squadra avvicinarsi a lui per provocarlo. In Spagna sui social in tanti si sono sorpresi di quanto abbia fatto Hakimi sottolineando come il giocatore sia nato a Getafe (Madrid), cresciuto e formato in Spagna sotto tutti i punti di vista fino a diventare un giocatore professionista. Per gli spagnoli un segno di poca riconoscenza nei confronti di un Paese che gli ha dato tanto e per cui dovrebbe sempre avere profondo rispetto.

Il gesto di Hakimi viene interrotto dall'intervento dell'arbitro. L'esterno del PSG prova a sussurrare qualche frase in spagnolo al portiere che però resta immobile a fissarlo. Anche un suo compagno di squadra del Marocco, Soufiane Rahimi, gli chiede a un certo punto di allontanarsi per consentirgli la battuta di quel tiro dal dischetto. Non è chiaro perché Hakimi sia arrivato a tanto, magari infastidito anche lui dopo aver ascolto qualcosa che non è stato di suo gradimento. Sta di fatto che il video di quel suo gesto è diventato immediatamente virale.

Leggi anche Imane Khelif in lacrime dopo aver battuto per decisione unanime Hamori: sarà medaglia sicura alle Olimpiadi

La provocazione contro il portiere della Spagna dopo il rigore segnato dal Marocco.

Il gesto di Rahimi che va a provocare Tenas dopo il rigore segnato

Ma non è tutto, perché poi il Marocco non si è di certo fermato a ciò che aveva appena fatto Hakimi. Rahimi, dopo aver segnato quel calcio i rigore, ha festeggiato in maniera provocatoria proprio in faccia ad Arnau Tenas che non era riuscito a parare quel tiro dagli undici metri. Nonostante questo però la Spagna è poi riuscita a rimontare vincendo 2-1 contro il Marocco assicurandosi la finale del torneo che disputerà contro la Francia padrone di casa che non senza altre polemiche è riuscita a battere l'Argentina in una semifinale a dir poco bollente.