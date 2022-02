Il campionato più cervellotico del pianeta: 37 squadre, ne resteranno soltanto due Solamente due promozioni e altrettante retrocessioni per il torneo più complesso e lungo del calcio moderno. Iniziato lo scorso 11 febbraio, si concluderà solamente il prossimo ottobre 2022.

A cura di Alessio Pediglieri

C'è chi si lamenta di una Serie A a 20 squadre, troppe – si dice – per dare qualità al torneo rischiando di trovare formazioni tatticamente e tecnicamente talmente inferiori da rovinare spettacolo e aspettative. Ma chi dice ciò forse non sa che il nostro campionato è semplicemente una normale routine davanti al mostruoso parterre di squadre che militano in Argentina: ben 37 club iscritti, di fronte a cui il nostro torneo appare una manifestazione di provincia.

Si tratta del poco conosciuto ma evidentemente molto amato e giocato, Campionato di Primera Nacional, più conosciuto col titolo di "Torneo Malvinas Argentinas". Si tratta della seconda categoria argentina, la nostra serie cadetta, che è iniziato lo scorso 11 febbraio ed è arrivato alla sua 38ª edizione. In totale, come già detto, una miriade di squadre: ben 37 per un torneo infinito che si concluderà solamente il prossimo ottobre. Il torneo si è arricchito ancor più rispetto alla scorsa stagione, quando a competere c'erano "solamente" 35 club che disputarono la stagione tra marzo e dicembre 2021.

Quest'anno ci sono due nuove squadre, che sono state promosse dalla "Primera B", il Flandria, che è tornata dopo la sua ultima partecipazione nella stagione 2017-18 e la Sacachispas, che fa il suo debutto assoluto in questa categoria. Oltre a queste, si sono aggiunte due formazioni del "Torneo Federale A", il campione in carica Deportivo Madryn e il Chaco For Ever. Tutto questo per raccontare il campionato più lungo, complesso e infino ad oggi esistente. Ovviamente con un torneo così lungo, tutto può accadere nell'arco di nove mesi di sfide, ma a ingigantire il tutto ancor più è il regolamento della competizione.

Malgrado vi siano ben 37 squadre partecipanti (a turno ne riposa una, perché numero dispari) le promozioni sono solamente due. La prima, automatica, è per il primo classificato, che sale in Prima Divisione, la seconda viene stabilita attraverso un torneo ridotto, una sorta di play-off – chiamato Campionato ‘Ridotto', ad eliminazione diretta per i primi due turni, tra le prime 13 (dalla 2ª alla 13ª). Chi riuscirà a vincere le gare si aggiudica il secondo pass per la promozione.

Ma anche in questo caso c'è un distinguo da fare: chi arriva secondo in classifica generale a fine campionato ha diritto ad andare direttamente in semifinale playoff. Chi è terzo si prende un posto al 2° turno dei playoff, quindi le restanti (dalla 4ª alla 13ª) si sfideranno dal 1° turno. Le semifinali e la finale si disputeranno su due match andata/ritorno

E le retrocessioni? Dopo due anni di sospensione, causa pandemia, nel 2022 sono tornate le retrocessioni in tutte le categorie del calcio argentino. Nella Primera Nacional ci sono due retrocessioni, che sono definite dalla tabella generale. In pratica, le ultime due della classifica andranno giù nella categoria inferiore. Ma, non contenti per ingarbugliare già una dinamica complessa, ci sarà la possibilità che una Promozione venga disputata tra la squadra che finirà al 35° posto e la vincitrice di un ripescaggio tra i perdenti delle finali del Ridotto del Metropolitan B e il Federale A.

Contrariamente a quanto si possa pensare, il Campionato di Primera Nacional è seguitissimo in Argentina e ha migliaia di proseliti che non si perdono un singolo evento. All'inizio della stagione, in occasione del sorteggio del calendario avvenuto lo scorso gennaio, il presidente Claudio Tapia, ha dichiarato con orgoglio che stava per iniziare il "torneo più federale della storia del calcio". E a ben ragione, visto il numero di club. "Nel precedente torneo abbiamo avuto partite guardate più di alcune della Professional Football League. Voglio congratularmi con tutti per questo successo". Che dura da quasi 40 anni e quest'anno durerà nove lunghi mesi.