Il calciatore russo fa gol e ha un messaggio per Putin: “Gloria alle forze armate dell’Ucraina” Il calciatore russo, Oleksiy Khoblenko, dopo aver segnato un gol ha mostrato una maglietta con un messaggio diretto a Putin: “È un fascista, gloria alle forze armate dell’Ucraina”.

La guerra che si sta combattendo in Ucraina dopo l'invasione russa dello scorso 24 febbraio ha sconvolto il mondo e anche lo sport è stato toccato in maniera pesante dalle vicende belliche. Dopo le varie sanzioni prese nelle scorse settimane, l'ultima riguarda l'esclusione dal torneo di Wimbledon di tennisti russi e bielorussi: una decisione che sta facendo discutere ma che segue quelle prese da altre federazioni nel corso di questi 58 giorni di conflitto.

Si è discusso molto delle pochissime prese di posizione da parte degli atleti russi contro la scelta di Vladimir Putin di invadere uno stato sovrano e scatenare una guerra di proporzioni enormi ma poche ore fa, dall'Estonia, è arrivato un gesto inaspettato e in contrasto con quanto accaduto finora.

Il calciatore russo Oleksiy Khoblenko ha voluto mandare un messaggio al suo paese e a tutto il mondo dopo aver segnato un gol con la sua squadra, il Levadia Tallinn: dopo aver depositato il pallone in rete, ha abbracciato i suoi compagni di squadra e quando è rimasto da solo ha alzato la casacca da gioco mostrando una maglietta davanti alla telecamera su cui c'era scritto: "Gloria alle forze armate ucraine. Putin è un fascista".

Il suo gesto è stato ampiamente applaudito nel paese baltico ed ha avuto una enorme risonanza anche in Ucraina: si tratta di uno dei pochi casi in cui un atleta di nazionalità russa ha avuto il coraggio di mostrare pubblicamente un messaggio di opposizione all'invasione russa e questo vuol dire che non tutti sono disposti a stare zitti davanti a quello che sta avvenendo.

Khoblenko ha lasciato la Russia pochi mesi dopo aver firmato un contratto con il club ucraino Krywbas Krzywy Rog ma poco tempo dopo è stato mandato in prestito al Levadia Tallinn, in Estonia: finora non aveva ancora segnato e ha approfittato del momento per mandare messaggio che da tanto tempo desiderava condividere con tutto il mondo.

Il Levadia Tallinn ha vinto la partita contro il JK Narva Trans grazie al gol del calciatore russo e continua la sua corsa in seconda posizione dopo l'ottava giornata di campionato. Al momento, però, il più grande merito di questa società è stato quello di permettere a Khoblenko, uno dei pochi atleti russi che ha osato parlare di "guerra", di gridare pubblicamente un messaggio forte contro quello che sta accadendo in Ucraina.