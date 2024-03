Il Cagliari vince ancora e inguaia la Salernitana. Sassuolo-Frosinone 1-0, che errore di Kaio Jorge Il Cagliari ha battuto la Salernitana 4-2, ottenendo punti preziosi in chiave salvezza. Successo pesante anche per il Frosinone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Risultati importanti in chiave salvezza nelle due partite del sabato della 28a giornata di Serie A. Il Cagliari ha battuto 4-2 la Salernitana, facendo un bel balzo in avanti in chiave classifica rispetto alla zona retrocessione. Successo prezioso anche per il Sassuolo che ha superato di misura il Frosinone, avvicinandosi minacciosamente in graduatoria. Pesante l'errore dal dischetto di Kaio Jorge nel finale.

Due su due per i sardi nel doppio pesante confronto diretto degli ultimi turni. Dopo Empoli, 4-2 anche all’ultima della classe che sembra ormai davvero sul ciglio del baratro. Ci ha pensato Lapadula a riaprire le danze mettendo il match sui binari giusti. Il raddoppio lo ha realizzato Gaetano, innesto doc del mercato invernale a chiudere un ottimo primo tempo. Ripresa frizzante con Shomurodov che ha calato il tris per uno schiaffo che ha svegliato in parte gli ospiti.

Kastanos prima e Maggiore poi, in due minuti hanno riaperto tutto. Inutili le speranze però per la Salernitana, messa al tappeto dalla doppietta di Shomurodov. Tre punti e quota 26 in classifica per la formazione di Ranieri, che si porta così a più 3 sulla terzultima della classe Sassuolo.

Gli emiliani hanno ritrovato il sorriso, imponendosi di misura nell'altra sfida salvezza con il Frosinone. Decisiva la rete di Thorstvedt per restituire la vittoria alla compagine emiliana. La formazione del grande ex Di Francesco può recriminare per l'errore pesantissimo dal dischetto nel finale di Kaio Jorge. Il brasiliano ha sciupato un calcio di rigore, tirando fuori. Una chance che avrebbe potuto permettere ai gialloblu di portare a casa un punto.

E la classifica ora vede il Sassuolo sempre terz’ultimo ma a pari punti con il Verona, a meno uno dalla coppia formata da Frosinone e Udinese. La lotta per non retrocedere si sta letteralmente infiammando.