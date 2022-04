Il Boca Juniors s’inventa una diavoleria per far tremare il campo: i ragazzini vanno educati Il Boca Juniors ha adottato uno stratagemma particolare presso le sue strutture d’allenamento, facendo ricorso a speciali macchinari. L’obiettivo è quello di educare i giovani talenti.

A cura di Marco Beltrami

Il curioso macchinario utilizzato dal Boca

Ci sono stadi che fanno la differenza, impianti capaci di diventare grazie ai tifosi presenti sugli spalti il dodicesimo uomo in campo per la squadra di casa. Un esempio? L'Estadio Alberto José Armando, meglio conosciuto come La Bombonera, casa delle partite interne del Boca Juniors. Un punto di forza per gli Xeneizes, un ulteriore avversario per i giocatori ospiti. Uno stadio che sembra respirare all'unisono con i sostenitori gialloblu, e a cui i giovani talenti devono abituarsi sin da piccoli. Proprio per questo il Boca ha pensato ad una curiosa iniziativa, che rappresenta una novità assoluta nel mondo del pallone.

La Bombonera è un vero e proprio tempio del pallone ed è uno stadio che, per dirlo all'argentina "non trema, batte". Quest'impianto da 49mila tifosi e che prende il suo soprannome dalla somiglianza con una una scatola di bombones regalata ad una dei progettisti, è noto per la capacità di trasferire l'entusiasmo del pubblico anche sul terreno di gioco vero e proprio. Grazie alla sua struttura infatti, quando il popolo gialloblu si alza sugli spalti per far sentire in massa la sua presenza come se fosse un'unica voce, è possibile riscontrare delle vibrazioni anche sul manto erboso.

Una situazione nota ai giocatori di casa, ma non agli ospiti che spesso vengono traditi e intimoriti da queste "scosse". Una delle leggende del club, ovvero l'ex centrocampista Juan Román Riquelme, attuale dirigente e vice-presidente, ha spiegato così: "Non succede da nessuna parte. È l'unico stadio che si muove. Potevamo giocare male, c'era un corner e sapevi che il gol stava arrivando. Tu stai lì, loro iniziano a saltare e il campo si muove". Proprio per questo il Boca ha deciso di abituare i calciatori delle Giovanili, a giocare alla Bombonera.

Le "scosse" registrate durante gli allenamenti

Come? Attraverso uno stratagemma tecnologico. Sono state impiantate sul terreno di gioco del centro sportivo di Ezeiza delle macchine, che sono capaci di far tremare il terreno battendo sullo stesso. Questa specie di stantuffi meccanici sono stati inseriti, lungo tutto il perimetro del campo, coperti poi da alcune scatole. Una volta avviati, ecco che i giocatori si ritrovano a fare i conti con delle vere e proprie vibrazioni simili a quelle che si possono riscontrare alla Bombonera e figlie del comportamento dei tifosi, capaci addirittura di far muovere anche le porte. Il tutto è stato mostrato in un video inserito sul canale ufficiale delle Giovanili del Boca Juniors, in cui si vede anche la misurazione delle scosse prodotte dai macchinari. Un modo dunque di far capire subito ai ragazzini del Boca, che giocare alla Bombonera è diverso.