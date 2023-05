Il bellissimo gesto di Spalletti prima di Monza-Napoli: realizza molto più del sogno di un bambino Luciano Spalletti protagonista di un bellissimo gesto prima di Monza-Napoli: realizza il sogno di un bambino tifoso degli azzurri e lo porta a conoscere i suoi idoli.

A cura di Vito Lamorte

Luciano Spalletti si è reso protagonista di un bellissimo gesto prima della gara del Napoli in casa del Monza. L'allenatore azzurro ha portato in campo con lui un bambino che era fuori dallo stadio e gli ha chiesto se poteva stare in panchina con lui. Si tratta di un bimbo di Varese tifoso dei partenopei, che nei minuti prima della sfida dell'U-Power Stadium è stato in campo con il mister della squadra campione d'Italia e ha realizzato il suo sogno.

Dopo essere stato in campo, Daniele De Meo ha conosciuto tutta la squadra grazie a Spalletti e così il tecnico di Certaldo è stato in grado di rendere speciale la giornata per un piccolo tifoso.

Il bambino aveva la maglia metà azzurra e metà con i colori dell'Argentina, come le tante che si vedono che portano il nome di Diego Armando Maradona sulla schiena: un piccolo tifoso che ha dimostrato un grande appartenenza ed è riuscito a incontrare i componenti della squadra del suo cuore. Spalletti l'ha portato in panchina e gli ha fatto fare un giro nello spogliatoio, prima di accompagnarlo dai genitori per l'inizio della partita.

Un momento molto bello che il Napoli ha voluto rendere pubblico con un post sui suoi profili social e oltre alla foto molto significativa ha corredato lo scatto con una frase: "Uniti dalla stessa passione". Poche parole ma molto efficaci.

Dell'episodio avvenuto durante il pre-partita ha parlato ai microfoni di DAZN lo stesso Spalletti: "Ce ne sono centinaia di bambini fuori, ma lui si smaniava particolarmente e diceva: ‘Mister Portami in panchina', e io l’ho accontentato, è stato molto carino. La presenza di così tanti bambini a bordo campo fa bene al calcio".

Bel gesto del Monza prima della gara nei confronti del Napoli: proprio come la Fiorentina sette giorni fa, i brianzoli allenati da Raffaele Palladino hanno fatto il ‘pasillo de honor' all'ingresso in campo degli azzurri per omaggiarli dopo la vittoria del campionato.