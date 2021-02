Dayot Upamecano sarà un giocatore del Bayern Monaco dal prossimo 1° luglio. La società bavarese ha trovato l'accordo con il difensore francese del Lipsia e pagherà la clausola rescissoria da 42,5 milioni di euro presente nel contratto del centrale transalpino. A confermare l'operazione è stato l'ex Juventus Hasan Salihamidzic, oggi direttore sportivo dei campioni di Germania, che al quotidiano tedesco "Sport Bild" ha detto: "Siamo molto felici, abbiamo avuto dei buoni colloqui con Dayot e il suo agente".

Il Bayern Monaco, fresco vincitore del Mondiale per Club (ieri ha battuto nella finale i messicani del Tigres), si regala dunque uno dei migliori giovani difensori in circolazione in Europa (non a caso Upamecano era nel mirino di altri importanti club europei come il Real Madrid che lo avrebbe voluto come successore di Sergio Ramos). Si allunga quindi la colonia francese della formazione bavarese che tra le sue fila annovera già diversi calciatori che militano nella nazionale campione del mondo in carica.

La mossa anticipata dei bavaresi sembra essere un tentativo di farsi trovare pronti nel caso, molto probabile, in cui David Alaba dovesse lasciare il club a parametro zero la prossima estate (il difensore austriaco è molto vicino all'accordo con il Real Madrid). Nonostante la giovane età (è un classe '98) difatti Dayot Upamecano è considerato uno dei più forti centrali difensivi del Vecchio Continente avendo anche già acquisito una grande esperienza si in Bundesliga che a livello internazionale negli anni trascorsi sotto l'egida della Red Bull, prima al Salisburgo e poi alla ‘sorella' tedesca Lipsia.