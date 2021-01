Più di un gol, più di una giocata. Zlatan Ibrahimovic ha catalizzato l'attenzione in occasione di Milan-Torino, con un gesto impressionante che conferma ancora una volta le sue eccezionali doti fisiche. L'attaccante svedese che oggi è tornato a giocare dopo un lungo infortunio, si è reso protagonista di una mossa da taekwondo durante il riscaldamento, approfittando della vicinanza di un collaboratore di Pioli, che si è prestato senza saperlo, al curioso lavoro del bomber.

Quella di Zlatan Ibrahimovic in Milan-Torino è stata una partita nella partita. Lo svedese è sembrato un leone in gabbia, incontenibile in panchina e pronto ad entrare in campo anche per uno spezzone di gara nel finale. Il sempreverde centravanti si è reso protagonista, prima di tornare sul terreno di gioco, di un riscaldamento molto particolare. Con una mossa da taekwondo, Ibra ha sollevato la gamba sinistra al punto tale da scavalcare un collaboratore di Pioli, per ben due volte. Quest'ultimo ignaro di quello che stava facendo il bomber, è rimasto spiazzato quando ha visto i suoi tacchetti passare davanti al volto. Un gesto che ha conferma ancora una volta, le doti atletiche e fisiche di Ibra, che ha un'elasticità muscolare fuori dal comune.

Ma la serata del centravanti ha regalato altri momenti particolari. In primis quando ha iniziato a battere forte sulla panchina a mo' di tamburo con la mano destra, in occasione del primo controllo Var del direttore di gara con la concessione del calcio di rigore ai rossoneri. Siparietto a distanza con l'ex compagno ai tempi del Paris Saint Germain Salvatore Sirigu. Ibra infatti, come svelato da DAZN, ha urlato al portiere del Torino: "Quanti trofei ti ho fatto vincere?", sorridendo poi alla sua riposta "Anche io te ne ho fatti vincere un bel po'". Una serata davvero speciale per il centravanti che è sembrato più felice del solito, in primis per la vittoria dei rossoneri, e poi per un ritorno in campo, aspettando ora la prima partita da titolare dopo l'infortunio.