I tifosi dell'Arsenal sono furiosi con la Premier League: ha rivelato le tattiche di Arteta L'account ufficiale della Premier League ha analizzato il sistema di gioco dell'Arsenal, facendo arrabbiare i tifosi sui social: "Smascherano i nostri segreti"

A cura di Ada Cotugno

La rivoluzione dell'Arsenal è partita da Mikel Arteta, l'allenatore che ha cambiato il volto della squadra: lo scorso anno è arrivato a un soffio dalla vittoria del titolo, vent'anni dopo gli Invincibili di Wenger, e anche questa volta si candida fra i pretendenti. La novità in questa stagione è rappresentata dai calci piazzati, un punto di forza dei Gunners. La squadra li sfrutta così bene che l'account ufficiale della Premier League su X gli ha dedicato un approfondimento.

In particolare gli analisti hanno preso in esame l'ultima partita giocata in campionato, vinta per 5-0 contro il Crystal Palace: sotto la lente di ingrandimento è finito il primo gol, segnato da Gabriel con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Declan Rice. Nel video pubblicato sui social viene spiegato come i movimenti di Trossard e Saliba servano a creare spazi da aggredire, sfruttati in questo caso dal difensore che ha aperto le marcature di testa.

Un'analisi come tante altre che però non è piaciuta molto ai tifosi dell'Arsenal. I commenti al video hanno tutti toni infuriati: in tanti infatti hanno accusato la Premier League di aver rivelato le tattiche usate da Arteta sui calci piazzati, offrendo agli avversari nuovi spunti per correre ai ripari. "Mi dispiace ma nessun altro club viene analizzato in questo modo. "Per favore lasciateci in pace", oppure "Smascherare i nostri segreti che gli analisti dedicati che vengono pagati 50.000 all'anno non riescono a individuare", frasi che hanno sollevato un polverone di polemiche all'interno della tifoseria.

Quasi tutti i sostenitori dell'Arsenal erano d'accordo nel dire che l'analisi così specifica poteva essere evitata, soprattutto perché non è stata fatta su nessuna rivale in campionato. Il sistema utilizzato dai Gunners sui calci piazzati ha destato tanta curiosità, perché è diventata un'arma efficace sfruttata benissimo da Arteta: in 21 partite giocare sono arrivati 13 gol da situazione di palla inattiva, più di qualsiasi altra squadra della Premier League.