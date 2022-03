I tifosi del Verona suggeriscono a Russia e Ucraina di bombardare Napoli: striscione vergognoso Uno striscione dal contenuto a dir poco pesante è stato esposto dai tifosi del Verona prima del match interno contro il Napoli all’esterno del Bentegodi. Il riferimento è alla guerra in Ucraina.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quella tra Verona e Napoli è una delle sfide più intriganti della 29a giornata di Serie A. Gli scaligeri di Tudor sono una delle rivelazioni di questo campionato, mentre gli azzurri di Spalletti, attualmente terzi sono in piena lotta per il titolo e vogliono il riscatto dopo il ko interno contro il Milan. Ad aggiungere ulteriore appeal alla sfida c’è la rivalità fortissima tra le due tifoserie. Spesso e volentieri però si è andati oltre il sano sfottò e non sono mancati anche i cori beceri e di discriminazione territoriale. Una situazione che sembra essere degenerata a giudicare dall'ultimo striscione esposto a Verona alla vigilia del match.

Nei pressi dello stadio Bentegodi di Verona infatti è stato esposto uno striscione a firma della Curva Sud Verona, ovvero la tifoseria organizzata della squadra gialloblu. Lo stesso contiene un messaggio che va ben oltre la rivalità e appunto lo sfottò, e fa riferimento alla guerra in Ucraina. Presenti la bandiera della Russia e quella dell'Ucraina, con due punti e delle coordinate che riportano alla città di Napoli. Lo striscione sembra dunque un invito alle due nazioni a prendere di mira la città partenopea. Tutto lascia pensare insomma ad un becero suggerimento dunque ai due Paesi belligeranti concentrare le loro forze, e dunque i bombardamenti su Napoli.

Un invito che non ha bisogno di commenti. Inutile infatti sottolineare che tutto questo va ben oltre ogni rivalità, anche la più accesa. Tra l'altro questo striscione che rappresenta un pugno nello stomaco, contrasta fortemente con le iniziative della società scaligera che si sta muovendo per aiutare tutte le persone che sono in difficoltà a causa della guerra in Ucraina. Tante le iniziative da applausi dell'Hellas che ha allestito un gazebo per la raccolta di generi alimentari, e prodotti necessari anche per le medicazioni, da inviare alle popolazioni ucraine.

Leggi anche Salvini contestato in Polonia, il sindaco di Przemysl non lo riceve e mostra la maglietta di Putin

La campagna di sensibilizzazione del Verona proseguirà anche in occasione del match contro il Napoli, con i giocatori di Tudor che scenderanno in campo per il riscaldamento con una maglia speciale. Sulla stessa campeggerà una scritta particolare ovvero "Hellas Verona 4 Peace". Le stesse, personalizzate con il numero del calciatore di appartenenza, saranno poi raccolte e messe all'asta e vendute su apposite piattaforme. Il ricavato andrà a sostegno delle associazioni che si occupano dell'accoglienza delle famiglie ucraine.