I missili dell'Iran a Israele sullo stadio del Sepahan: la partita di Champions si gioca lo stesso

A cura di Vito Lamorte

L'attacco dell'Iran a Israele non ferma la partita dell'AFC Champions League Two: i calciatori di Sephan e Istiqlol Dushanbe hanno continuato a giocare nonostante i missili che passavano sulle loro teste. Gli spettatori presenti al Naghsh-e-Jahan Stadium di Isfahan, città dell'Iran, hanno visto in diretta cosa stava accadendo e hanno vissuto in ‘prima persona' l'attacco missilistico.

L'azione militare è stata rivendicata dalle Guardie rivoluzionarie iraniane e hanno affermato che si tratta di una rappresaglia per l'assassinio dell'ex leader di Hamas, Ismail Haniyeh; del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah; e del vice comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane, il generale Abbas Nilforoushan.

L’Iran attacca Israele con centinaia di missili: cosa sta succedendo

Una pioggia di missili iraniani ha colpito diverse città in Israele: l’Idf, le Forze di Difesa Isrealiane, e i media di Stato iraniani hanno confermato il l'azione di guerra. Le Guardie della Rivoluzione hanno dichiarato che l’attacco è una risposta all’uccisione del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah e a quella del leader di Hamas Ismail Haniyeh.

Nelle scorse ore le emittenti televisive israeliane hanno mostrate le immagini dell'abbattimento di missili balistici terra-terra iraniani dal sistema di difesa aerea Arrow. Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post erano più di 100 e ci sarebbero state esplosioni a Tel Aviv e a Gerusalemme.

Il portavoce dell'IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha dichiarato che "i sistemi di difesa aerea israeliani e statunitensi hanno operato in modo efficace. C'è stata una stretta cooperazione nel rilevamento e nell'intercettazione", Poi ha aggiunto: "L'Iran ha compiuto un atto grave questa sera e sta spingendo il Medio Oriente verso un'escalation. Agiremo nel luogo e nel momento che sceglieremo, in conformità con le direttive del livello politico. L'evento di stasera avrà delle conseguenze".

L'attacco dell'Iran a Israele non ferma la partita dell'AFC Champions League Two

Per la mera cronaca, la partita si è conclusa con il risultato di 4-0 per il club iraniano del Sepahan sulla società tagica dell'Istiqlol Dushanbe.