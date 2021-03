Dal minuto 48 al minuto 54 si è davvero capito ben poco di quanto accaduto in campo tra Borussia Dortmund e Siviglia. I padroni di casa avevano trovato il gol con Haaland, bravo a smarcarsi da Fernando e mettere in rete, con uno scavetto, la palla del 2-0. L'arbitro annulla la rete per un precedente fallo in area di rigore sul norvegese, dal dischetto si presenta lo stesso Haaland che però si fa respingere il rigore da Bono. Il portiere del Siviglia, dopo aver parato il penalty va a provocare il forte attaccante del Borussia andando faccia a faccia.

Passano pochi secondi e l'arbitro, evidentemente richiamato dal Var, ferma il gioco e ravvisa ancora un'irregolarità e fa ripetere il tiro dal dischetto poiché Bono si era mosso prima al momento della battuta dell'attaccante del Borussia. Questa volta Haaland segna e va ad esultare davanti a Bono rispondendo alla provocazione iniziale dell'estremo difensore degli spagnoli. Un gesto che scatena i giocatori del Siviglia che rincorrono il bomber norvegese scatenando una mini rissa tra i calciatori in campo.

Il primo a fiondarsi su Haaland è stato proprio Ocampos che fino a quel momento era stato uno dei migliori in campo nella squadra di Lopetegui. Il giocatore ha rincorso Haaland e l'ha spinto a terra con il direttore di gara che successivamente ha ammonito l'ex Milan. I giocatori del Borussia hanno però placato l'ira degli spagnoli spiegando come fosse stato Bono ad accendere la miccia provocando per primo Haaland. Ovviamente, essendo di spalle, i giocatori del Siviglia non avevano visto la reazione del proprio portiere. Ma sta di fatto che in 6′ si è scatenato davvero di tutto in campo. Attoniti anche i due allenatori che hanno provato a capire cosa stesse accadendo. Alla ripresa del gioco, le due squadre hanno continuato a giocare correttamente senza più alcuno scontro.