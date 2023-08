Hulk dimostra tutta la sua forza a 37 anni: segna un calcio di punizione impossibile da 40 metri Hulk oscura James Rodriguez nel giorno della sua presentazione: conquista un calcio di punizione da 40 metri e segna un gol incredibile.

Hulk non ha rivali in Brasile, neanche a 37 anni. L'ex stella del Porto continua a brillare con l'Atletico Mineiro e nell'ultima apparizione ha messo completamente in ombra un'altro campione passato per l'Europa, James Rodriguez, presentato in quell'occasione dal San Paolo come nuovo acquisto.

Il colombiano però non è riuscito a prendersi la scena e, oltre alla sconfitta per 2-0, ha dovuto chinare il capo anche davanti alla grande perla che il suo rivale ha deciso di regalare ai suoi tifosi. Non ha neanche atteso tanto tempo prima di sfoderare uno sei suoi colpi da maestro che lo hanno fatto subito diventare virale sul web.

Al 3′ l'Atletico Mineiro ha conquistato un calcio di punizione dai quaranta metri, una posizione interessante per servire un pallone buono agli attaccanti e alle torri appostate in area di rigore. Tirare in porta da quella posizione sembra un'impresa impossibile, ma Hulk non teme di certo le sfide difficili e ha deciso di giocarsi il tutto per tutto con un tiro incredibile.

Nonostante si trovasse distante dalla porta il brasiliano ha disegnato una parabola perfetta che è partita dal suo piede sinistro, ha scavalcato tutta la trequarti campo per finire direttamente all'incrocio dei pali, in un'azione degna di un videogioco. Per Hulk è una pura dimostrazione di forza, arrivata dopo appena tre minuti di gioco contro una diretta rivale in classifica.

Anche in questi casi la sua esperienza fa tutta la differenza del mondo e alla fine i suoi compagni sono riusciti a mettere in cassaforte il risultato con il calcio di rigore trasformato da Pavon nel corso del secondo tempo. Per il San Paolo e Jamez Rodriguez non c'è stata davvero storia: l'ex Real Madrid sperava di vivere una grande notte da protagonista, ma è stato fermato dall'incredibile forza di un supereroe che a 37 anni non ha smesso di regalare spettacolo.