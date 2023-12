Hojlund spiazzato da un piccolo tifoso: riceve un regalo e resta senza parole L’attaccante del Manchester United uscendo dal centro d’allenamento è stato fermato da un piccolo tifoso, che lo ha sorpreso. Hojlund ha ricevuto un regalo e quasi non ci credeva.

Quando al termine di un allenamento i calciatori incontrano dei tifosi, grandi o piccoli, sono loro a dargli una gioia, magari dicendo sì a una fotografia, o una selfie magari, o al più classico autografo. Ma a Manchester le cose funzionano in modo differente. Perché è stato l'attaccante Hojlund a ricevere un regalo da un piccolo tifoso, che lo ha sorpreso all'esterno del centro d'allenamento di Carrington.

Rasmus Hojlund è stato il grande colpo del mercato estivo del Manchester United, i Red Devils hanno sborsato 64 milioni di euro (più eventuali 8 di bonus) per prenderlo dall'Atalanta. La sua esperienza inglese è iniziata in modo quantomeno anomalo. Si è a dicembre, ma in Premier League ancora non ha fatto gol (11 presenze), mentre in Champions League ha uno score da bomber vero: 5 partite e 5 gol, roba che vale solo per grandi attaccanti, e nonostante i suoi gol il Manchester United rischia seriamente di uscire.

I suoi gol in Champions e il suo grande impegno in campo lo ha reso ben presto un beniamino di molti tifosi, compreso un bambino che ha fatto una sorpresa al danese. Hojlund ha vissuto un momento inaspettato e sicuramente bello uscendo dal campo di allenamento quando ha incontrato questo piccolo tifoso che lo ha stoppato mentre a bordo della sua vettura.

L'ex Atalanta si è fermato e ha ricevuto un regalo da quel bambino. Il volto di Hojlund, immortalato in un video finito in rete, è tutto un programma. Il bomber è altamente sorpreso, riceve quel regalo, lo guarda e ringrazia. Si notano stupore e gioia per quei parastinchi personalizzati.