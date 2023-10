Hjulmand inseguito dal Comune di Lecce per 103 multe non pagate: aveva un problema con la ZTL Il Comune di Lecce ha notificato a Morten Hjulmand ben 103 multe per transito in zona ZTL. L’ex capitano dei salentini, oggi allo Sporting Lisbona, è riuscito a farne annullare 23.

A cura di Fabrizio Rinelli

Morten Hjulmand è stato uno dei grandi protagonisti del Lecce specie dopo la miracolosa salvezza dello scorso anno. Il centrocampista danese, capitano dei salentini, è passato la scorsa estate allo Sporting Lisbona permettendo al club salentino il più alto incasso della sua storia, 20 milioni comprensivi di bonus. Un affare pazzesco per il club del presidente Sticchi Damiani che ha preferito il club portoghese a Milan, Fiorentina e Roma che pure avevano mostrato interesse per il giocatore.

Una storia finita con il club e con i tifosi per Hjulmand ma non per il Comune di Lecce. Già, perché secondo quanto rivelato dal Quotidiano del Sud – Puglia quest'oggi, al giocatore sono state notificate dal municipio salentino ben 103 multe per aver attraversato la Ztl senza i permessi o le autorizzazioni necessarie. Le violazioni riguardano infatti l’articolo 7, comma 9 e 14 del Codice della strada ovvero il transito senza autorizzazione in Ztl. Dei 103 verbali notificati al giocatore ben 23 sono state contestate da Hjulmand in quanto recapitate oltre i limiti di legge. E per questo motivo sono state annullate.

Hjulmand con la maglia dello Sporting Lisbona.

Ne restano però altre 80 che il giocatore dovrà obbligatoriamente pagare. Il calciatore, quindi, è stato beccato dalle telecamere a percorrere indisturbato le zone a traffico limitato della città senza permesso e in orari non consentiti dal regolamento. Una irregolarità punita con 83 euro più 12,35 di spese notifica. Inizialmente Hjulmand aveva chiesto l'annullamento di tutti i verbali e invece solo la richiesta di "abbonare" parte di essi è stata accolta.

I restanti 80 verbali però sono divenuti esecutivi. Non sono ancora stati pagati, ma non ci sono più i termini per un eventuale ricorso e per tale motivo il giocatore da Lisbona dovrà procedere al pagamento dell'intera somma. Hjulmand, classe 1999, con la maglia del Lecce aveva raccolto ben 95 presenze e 9 assist dalla stagione 2020/2021 a quella 2022/2023 dopo essere stato preso dall'Admira Wacker Mödling, un club che milita nella Serie B austriaca. Il suo legame con Lecce è sempre stato fortissimo ma c'è ancora un conto da saldare…con il Comune.