Handanovic candidato a sorpresa per il Pallone d’oro dei portieri: è in lizza con Donnarumma Samir Handanovic è stato inserito a sorpresa tra i 10 candidati al Trofeo Yachine 2021. France Football ha diramato la lista dei nomi dei portieri che concorreranno al prestigioso premio da assegnare ai migliori estremi difensori del 2021. Il nerazzurro è l’unico portiere presente nella Serie A italiana.

A cura di Fabrizio Rinelli

C'è anche Samir Handanovic tra i 10 candidati al Trofeo Yachine 2021. France Football ha diramato la lista dei nomi dei portieri che concorreranno al premio da assegnare ai migliori estremi difensori del calcio europeo. Il portiere dell'Inter, candidato dopo lo Scudetto dei nerazzurri conquistato lo scorso anno con Conte in panchina, sfiderà altri 9 portieri tra i migliori al mondo. Il nome di Handanovic è emerso un po' a sorpresa, specie in virtù delle ultime prestazioni del portiere sloveno spesso al centro di aspre critiche da parte di alcuni tifosi dell'Inter.

Sta di fatto che dopo la cessione di Gigio Donnarumma al PSG, oggi Handanovic è l'unico portiere appartenente alla nostra Serie A, ad essere stato inserito nella prestigiosissima lista di nomi dei portieri più forti in assoluto. Ovviamente presente anche lo stesso numero uno della Nazionale Italiana che è stato anche il miglior portiere degli ultimi Europei 2021 e che potrebbe quasi sicuramente concorrere anche per il Pallone d'Oro nella lista dei 30 nomi che a breve dovrà diramare France Football.

Il nome di Handanovic è stato comunque una sorpresa date le tante critiche piovute sul portiere nerazzurro nel corso degli ultimi anni. Allo sloveno viene attribuita soprattutto la colpa di non tuffarsi spesso sulle traiettorie di tiro. Le polemiche più clamorose su Handanovic ci sono state in occasione dei gol di Cuadrado e Higuain in quel famoso Inter-Juventus del 2018, ma anche a gennaio scorso quando, dopo Roma-Inter, era finito nuovamente nel mirino delle critiche di una parte dei tifosi nerazzurri per via dei sui suoi mancati tuffi in occasione dei gol avversari. Critiche anche di recente con l'uscita su Defrel in Sassuolo-Inter che poteva costare cara ai nerazzurri.

La lista ufficiale dei candidati al ‘Premio Yahsin'

Ma nonostante tutto, oggi Handanovic rappresenta la categoria dei portieri nella Serie A italiana. Questa la lista dei candidati ufficiali diramata da France Football. Oltre ad Handanovic, in lista ci sono anche i nomi di Manuel Neuer, Thibaut Courtois, Kasper Schmeichel con lo stesso Gigio Donnarumma che anche in questa occasione, dovrà vedersela con Keylor Navas, che attualmente sta costringendo Donnarumma alla panchina al PSG. Ovviamente è proprio l'ex portiere del Milan ad essere il favorito assoluto vista la vittoria dell'Italia agli Europei, con il portiere campano eletto miglior giocatore del torneo:

Gianluigi Donnarumma

Ederson

Kasper Schmeichel

Edouard Mendy

Thibaut Courtois

Keylor Navas

Emiliano Martinez

Manuel Neuer

Jan Oblak

Samir Handanovic