Gullit e il Pallone d’Oro 2021: “Jorginho? No, lo merita Kanté. Stessa situazione di Baresi” Ruud Gullit in occasione dei Giacinto Facchetti Awards, evento tenutosi ieri a Milano, ha espresso la sua preferenza sul calciatore che dovrebbe vincere il Pallone d’Oro 2021: “Jorginho? È un po’ come accaduto per Baresi, che non lo ha vinto nonostante il suo livello. Kanté lo meriterebbe”.

A cura di Vito Lamorte

C'è grande discussione su chi sarà il prossimo Pallone d'Oro. Dopo la mancata assegnazione del 2020, per il 2021 i candidati più chiacchierati sono il solito Lionel Messi, che quest'anno ha vinto con la nazionale argentina il suo primo trofeo; e Jorginho, che è stato uno dei calciatori determinanti per la vittoria dell'Italia a EURO 2020. Il dibattito è aperto e fino a fine anno saranno tante le motivazioni che verranno addotte per perorare la causa per uno o per l'altro nome.

Prima di questi due indiziati, il calciatore che aveva più impressionato nel finale della passata stagione era stato N'Golo Kanté, che era stato tra i protagonisti della vittoria in Champions League del Chelsea. Il calciatore nato a Parigi lo scorso anno ha giocato 30 partite tra Premier e Champions ed è diventato il primo giocatore ad essere votato come miglior giocatore nelle due semifinali e nella finale vinta contro i Blues. Per Ruud Gullit il centrocampista francese merita più di tutti di vincere il Pallone d’Oro. L’ex calciatore del Feyenoord, del PSV Eindhoven, del Milan, della Sampdoria e del Chelsea ha conquistato l’ambito riconoscimento nel 1987 ma crede che negli ultimi anni venga assegnato solo a calciatori che sono decisivi nella fase offensiva.

L'ex calciatore e allenatore olandese era presente ai Giacinto Facchetti Awards a Milano e si è espresso su diversi temi legati al calcio internazionale, tra cui il Pallone d'Oro: "Il Pallone d'Oro per Jorginho? È un po' come per Baresi, che non lo ha vinto nonostante il suo livello. Quelli che fanno gol rapiscono sempre di più l'attenzione. Sarebbe bello veder vincere uno che attira meno l'attenzione per i gol, Kanté lo meriterebbe".

Riuscirà N'Golo Kanté a succedere a Zinedine Zidane, ultimo calciatore francese a vincere il Pallone d'Oro nel 1998? Dovremo aspettare ancora qualche settimana prima di conoscere il nome del vincitore, ma la discussione è apertissima.