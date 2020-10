La Champions League edizione 2020/2021 nasce ufficialmente con il sorteggio della fase a gironi, in programma oggi con inizio alle ore 17:00 all'RTS Studios a Ginevra. Sono rimaste 32 squadre in lizza per il trofeo più importante a livello continentale, che sarà assegnato nella finale fissata per il 29 maggio 2021 ad Istanbul. Tra queste, quattro italiane: la Juventus campione d'Italia in carica e Inter, Atalanta e Lazio. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su 20 Mediaset, oppure in alternativa sui canali Sky ed Eurosport (disponibile anche sull'app DAZN). Il sito ufficiale dell'Uefa trasmetterà il sorteggio in diretta streaming.

Come funziona il sorteggio

In occasione dei sorteggi si andranno a comporre gli otto raggruppamenti previsti dalla fase a gironi, che quest'anno avrà un calendario più compatto rispetto al solito in virtù delle anomalie imposte al calendario calcistico dalla pandemia: le sei giornate si disputeranno tra il 20 ottobre e il 9 dicembre, tutto nel giro di un mese e mezzo. Anche i turni preliminari sono stati disputati secondo una formula diversa da quella consueta, ovvero in gara secca, per accelerare i tempi della competizione. Durante la cerimonia del sorteggio saranno assegnati anche i premi relativi alla scorsa stagione di Champions, tra cui quelli al miglior giocatore, il miglior allenatore e i migliori per ruolo. Tra i grandi favoriti i protagonisti della cavalcata vincente del Bayern Monaco.

Sorteggio Champions: criteri, fasce e squadre qualificate

Come da tradizione, le 32 squadre qualificate alla fase a girone saranno suddivise in quattro fasce. La prima fascia è destinata alla squadra campione d'Europa, alla vincitrice dell'Europa League e alle vincitrici dei primi campionati europei del ranking Uefa. Per le altre fasce si procede in base al punteggio delle singole squadre nel ranking Uefa. La Juventus è dunque inserita in prima fascia, mentre Inter, Lazio e Atalanta partiranno tutte dalla terza fascia. I gironi saranno composti sorteggiando una squadra per ogni fascia, con una sola limitazione: non sarà possibile inserire nello stesso girone squadre della stessa nazione.

Fascia 1: Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, Juventus , Paris Saint-Germain, Zenit, Porto

Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, , Paris Saint-Germain, Zenit, Porto Fascia 2: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax

Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax Fascia 3: Dinamo Kiev, Lipsia, Inter , Olympiacos, Lazio , Atalanta , Salisburgo, Krasnodar

Dinamo Kiev, Lipsia, , Olympiacos, , , Salisburgo, Krasnodar Fascia 4: Club Brugge, Borussia Monchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes, Ferencvaros, Midtjylland, Marsiglia, Lokomotiv Mosca

Fase a gironi Champions League: le date

Le sei giornate della fase a gironi si disputeranno nel giro di poco meno di due mesi: le gare d'andata si giocheranno nell'arco di tre settimane consecutive, così come le gare di ritorno.