Guardiola impressionato dalla qualità dell’Inter, non ha dimenticato: “Guardate cosa ha fatto” Alla vigilia del debutto in Champions con la Stella Rossa, il tecnico del Manchester City campione in carica fa un elogio particolare della squadra di Simone Inzaghi. “Per me è candidata a raggiungere ancora la finale”.

Pep Guardiola ha elogiato l’Inter, finalista nella scorsa stagione di Champions.

Martedì e mercoledì si alza di nuovo il sipario sulla Champions League. Il Manchester City campione in carica è la squadra da battere, la più attesa. È inserita in un girone abbordabile con Stella Rossa, Young Boys e Lipsia. Inizierà il lungo cammino verso la finale, che quest'anno si disputerà a Wembley, ospitando i serbi.

La squadra di Pep Guardiola è considerata tra le favorite ma il tecnico catalano, alla vigilia del debutto, ha fatto un passo indietro smorzato l'attenzione che c'è verso la sua formazione nella maniera che spesso predilige: esaltando gli avversari e piazzandosi in un cono d'ombra.

I Citizens debuttano in Champions contro la Stella Rossa.

Lo ha fatto quando in conferenza stampa ha preso parola ed è tornato sulla gara di Istanbul che ha portato in dote quel trionfo continentale tanto atteso e più volte sfuggito anche in maniera beffarda. Il tecnico catalano non dimentica quanta sofferenza abbia scandito quella partita che nella testa dei tifosi nerazzurri è sinonimo di rimpianto e profondo rammarico per le occasioni fallite da Romelu Lukaku.

Allora giurava amore eterno, prometteva vendetta e buoni propositi ma le vie del mercato sono infinite e il belga s'è smarrito: via da Milano, spegnendo anche il cellulare per non essere rintracciato, salvo accettare come extrema ratio la Roma (dopo aver a lungo atteso la Juve). L'Inter arrivò a un tanto così (come si dice in gergo) dal compiere un'impresa che sulla carta era una missione impossibile. E Guardiola ha buona memoria.

Il tecnico catalano ha parlato della insidie che attendono la sua squadra in questa edizione della Coppa.

"Guardate cos'ha fatto l'Inter nel derby vinto 5-1 contro il Milan – ha spiegato il tecnico del Manchester City, che ha preso come esempio quel risultato roboante per parlare anche degli avversari -. Ho sempre saputo che avremmo affrontato una squadra fortissima". Dall'elogio alla riflessione conclusiva il passo è breve: "Per me è candidata a raggiungere ancora la finale".

Affrontare la squadra di Simone Inzaghi in gara secca è compito arduo per qualsiasi avversario. Non importa quale sia il blasone né la forza sulla carta, i nerazzurri mostrarono per carattere e preparazione di potersela giocare a viso aperto anche contro un'autentica corazzata.

Il gol di Rodri, una prodezza, piegò quella resistenza. "Ho sempre pensato che l'Inter fosse, e lo è ancora oggi, una squadra molto forte. In finale contro di noi lo hanno provato, dandoci molto filo da torcere. La vittoria nostra è stata tirata… per fortuna la monetina è caduta dalla nostra parte".

Non è finita, l'ultima frase è miele per le orecchie dei tifosi o materiale per pura scaramanzia. "Per come la vedo – ha concluso Guardiola – credo proprio che l'Inter sia una delle candidate a tornare in finale di Champions League".