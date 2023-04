Guardiola impazzisce al gol del City e dà la mano a Arthur: il brasiliano massacrato dai tifosi L’esultanza quasi irridente di Pep Guardiola ha fatto molto discutere in Inghilterra, ma i tifosi del Liverpool battuto dal Manchester City se la sono presa ancora di più con lo juventino Arthur, che si è prestato alla presa in giro del tecnico catalano.

A cura di Paolo Fiorenza

Raramente si è visto un allenatore festeggiare come ha fatto Pep Guardiola sabato in occasione del gol che ha dato il provvisorio pareggio al Manchester City contro il Liverpool, battuto poi sonoramente per 4-1. E non certo per l'esultanza poco contenuta del tecnico catalano (in passato ne abbiamo viste anche da altri allenatori), ma per il fatto che Guardiola mentre gioiva in maniera belluina si è trovato sulla sua strada – lungo la linea laterale – i panchinari del Liverpool.

Da lì è seguita una scena surreale, immortalata in un video che ha totalizzato milioni di visualizzazioni. Il tecnico del City, quasi posseduto, ha infatti cercato di coinvolgere nelle sue celebrazioni – in maniera assurda – i calciatori avversari, che ovviamente avevano in quel momento ben altro stato d'animo, avendo appena assistito alla rete del pari di Julian Alvarez.

La gioia incontenibile di Pep Guardiola quando il Manchester City ha pareggiato

Prima gli è passato davanti Matip, poi ha incrociato Tsimikas, al quale Guardiola si è rivolto con qualche parola chiedendogli addirittura il cinque con la mano, mentre era completamente stravolto e in un'altra dimensione. Comprensibilmente il difensore della nazionale greca lo ha ignorato con un sorrisetto amaro, ma la trance agonistica di Pep non si è certo esaurita e nella bolgia dell'Etihad Stadium ci ha riprovato quando è venuto verso di lui Arthur Melo, il brasiliano che la Juventus quest'anno ha prestato al Liverpool, dove non vede mai il campo (per lui questa è soltanto la terza convocazione in prima squadra, con cui ha giocato solo qualche minuto a settembre contro il Napoli in Champions).

Diversamente dal compagno di squadra, il 26enne centrocampista non ha saputo dire no alla mano tesa verso di lui di Guardiola e ha ricambiato la stretta, ricevendo in cambio anche un'affettuosa pacca dietro la testa. Un comportamento che non è andato giù ai tifosi del Liverpool, che sui social si sono scatenati contro il brasiliano, dal quale si aspettavano ben altra reazione.

"Cosa ca**o ci fa Arthur a stringere la mano a quell'imbroglione?!?", si è chiesto uno, mentre un altro aveva sperato in ben altro comportamento in risposta a quella che è parsa una presa in giro: "Arthur ha avuto l'opportunità di diventare una leggenda del Liverpool in quel momento senza calciare un pallone, dando a Guardiola quello che si meritava. Che orribile uomo senza classe è". C'è anche chi ha ironizzato sul fatto che lo juventino, che tornerà a Torino a fine stagione, non scenda mai in campo: "Non posso biasimarlo, comunque non gioca per noi".

Il City poi ha realizzato altri tre gol nel secondo tempo, seppellendo gli uomini di Klopp e continuando a tenere aperta la Premier League, per quanto gli 8 punti dall'Arsenal – che tuttavia ha una partita in più – assomiglino sempre di più ad una sentenza quando mancano poco più di 10 partite alla fine del campionato.