Tanti grandi campioni hanno svelato di essere in contatto con i vecchi compagni di squadra e di rivivere i bei tempi di una volta in delle chat di gruppo di Whatsapp. Si sa che esiste una chat di gruppo che comprende solo i Campioni del Mondo del 1982 e anche una in cui ci sono i Campioni del 2006. E l'elenco di questo tipo di chat è lunghissimo. Si può immaginare il clima di quelle chiacchierate in cui si rinverdiscono i ricordi e si rammenta il passato, anche in modo diverso con maggiore maturità. Recentemente è venuta fuori una notizia che riguarda Guardiola, che in un'intervista ha detto di non essere stato inserito in una chat di gruppo di ex compagni di squadra, esattamente quelli della nazionale olimpica del 1992 e ha tirato in ballo l'ex portiere Canizares, che in un'intervista ha risposto al tecnico e ha spiegato perché l'allenatore del Manchester City non è presente in quella chat.

Guardiola si era lamentato dell'esclusione dalla chat

In un documentario dedicato al tecnico del Manchester City ‘Play it again, Pep', l'allenatore aveva mostrato pubblicamente la sua delusione per essere stato escluso dalla chat di gruppo della squadra nazionale della Spagna che ha giocato le Olimpiadi nel 1992. Tutti sono dentro quel gruppo Whatsapp, meno che lui:

A Barcellona, nel 1992, avevamo formato un gruppo incredibile e so che si sentono ancora su Whatsapp. Canizares, mi spiace ma non mi hai invitato.

Dopo quelle parole, si sono scatenate tantissime polemiche e da Barcellona si è detto che le motivazioni di quell'esclusione erano politiche. Ma non è così.

L'ex compagno di squadra Canizares risponde a Guardiola

Dopo le parole di Guardiola è sceso in campo l'ex portiere di Real Madrid e Valencia Santiago Canizares che ha risposto al tecnico ha smentito che non sono motivi politici quelli che hanno prodotto l'esclusione di Pep. A Radio Marca Canizares ha detto che l'allenatore catalano non ha Whatsapp: