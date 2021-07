Come allontanare il pensiero di una finale persa ai calci di rigore? Regalando un sorriso ad un giovane tifoso. Jack Grealish si è reso protagonista di un bellissimo gesto al momento di lasciare Wembley dopo il ko contro l'Italia. La stella dell'Aston Villa, pezzo pregiato del mercato della Premier finito anche nel mirino del Tottenham, ha regalato i suoi scarpini ad un bambino inglese triste in tribuna per la sconfitta dei suoi idoli.

Jack Grealish è uno dei calciatori più amati d'Inghilterra. Talento e carisma per il duttile centrocampista che è stato gettato nella mischia dal ct Southgate nei supplementari della finale degli Europei contro l'Italia. Anche la stella dell'Aston Villa ha dovuto fare i conti con il muro difensivo azzurro, prima di lasciarsi andare allo sconforto dopo i rigori. Al termine della premiazione, Grealish ha scavalcato la tribuna per avvicinarsi ad un giovanissimo tifoso inglese con la maglia della nazionale dei 3 leoni, ovviamente triste per il mancato titolo.

Grealish ha deciso di regalare al bambino le sue "preziose" scarpette da calcio, accettando anche di fare un selfie dopo aver scambiato anche qualche parole e un sorriso con il suo piccolo interlocutore. Un momento molto emozionante, che ovviamente è diventato virale, come una delle immagini più belle della serata e forse degli Europei. E il bambino non riuscito a contenere l'emozione al punto da risultare quasi incredulo, dopo aver ricevuto il premio speciale. Un cimelio che ripaga la delusione per la sconfitta della nazionale inglese e che permette al ragazzino di ampliare la sua collezione di foto con i big del calcio.