Gravina sulle scommesse: “Non mi sento coinvolto, la ludopatia piaga sociale non del calcio” Il presidente della Federcalcio è a Londra per la partita Inghilterra-Italia e da lì rompe il silenzio sull’ennesimo scandalo che ha travolto il calcio italiano. Con una frase sintetizza il suo pensiero.

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha rotto il silenzio sul caso scommesse.

Il caso scommesse s'è abbattuto come un ciclone sul calcio italiano. I nomi dei giocatori indagati, e di quelli che presto potrebbero finire nel calderone dell'inchiesta della Procura di Torino a prescindere dalle rilevazioni di Fabrizio Corona, sembrano usciti dal vaso di Pandora: una volta sollevato il coperchio, è deflagrato l'ennesimo scandalo con il quale il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, deve fare i conti, gestire, accompagnare sperando che la bufera passi quanto prima possibile e senza far (troppi) danni.

Il numero uno della Figc è a Londra in occasione della sfida tra Inghilterra e Italia per le qualificazioni a Euro 2024. Quello stadio evoca sensazioni dolcissime e amare allo stesso tempo per la situazione contingente, che un po' rovina quell'atmosfera di ricordi magici, e per lo strappo di Roberto Mancini che due anni fa trionfava a Wembley abbracciato all'amico Gianluca Vialli.

C'è una frase del massimo dirigente che chiarisce subito il suo pensiero e alza uno scudo per proteggersi dagli strali di chine paventa le dimissioni. "Dal punto di vista professionale non mi sento coinvolto, lo sono molto di più dal lato umano". E fa riferimento all'aspetto emotivo, alle fragilità emerse al punto da dirsi preoccupato per "questi ragazzi che stanno diventando carne da macello".

