Grave infortunio per Schuurs in Torino-Inter: il difensore lascia il campo in lacrime A causa di un grave infortunio al ginocchio è stato costretto a uscire nel secondo tempo di Torino-Inter il difensore olandese Per Schuurs. Disperati i compagni di squadra.

Il ginocchio fa un movimento innaturale. L'urlo è straziante. Il dolore è fortissimo. Quando Per Schuurs si ferma l'Olimpico Grande Torino si zittisce. E uno stadio silenzioso è strano. Barella che era andato con lui in contrasto si avvicina e quasi si scusa, si giustifica. Non ha colpe l'interista. Il dolore è forte. Schuurs esce in barella tra gli applausi del pubblico che prova a incoraggiarlo. Entra Sazanov. L'augurio di tutti è che non sia nulla di troppo grave, ma purtroppo qualcosa di serio all'olandese dovrebbe essere toccato in sorte.

Stava giocando una partita splendida il centrale olandese, padrone della difesa granata. Nel primo tempo si era anche spinto con bravura in avanti. Ma a inizio ripresa purtroppo la dea bendata gli ha voltato le spalle. Avanza, ha la palla al piede, poi c'è un contrasto con Barella, non sembra niente di clamoroso. Così è. Il ginocchio fa una torsione innaturale. Il problema si capisce subito sia serissimo. Il calciatore urla, i compagni di squadra sono sconvolti, spaventati. Juric è con le mani nei capelli, ma deve concentrarsi sul suo lavoro e manda in campo Sazonov.

Schuurs resta a terra qualche minuto prima di essere messo sulla barella che lo porta fuori dal campo. Le immagini, giustamente, non indugiano su di lui, ma si capisce guardando i volti che il problema è serissimo.

