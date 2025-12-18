Gol irreale in finale di Coppa Araba, il telecronista impazzisce: “Non vedrò mai più nulla del genere”

Oussama Tannane si è preso la scena e la gloria in Marocco. Come? Segnando un gol eccezionale nella finale della Coppa Araba FIFA tra la sua nazionale e la Giordania. Dopo soli 4’ di partita, l’attaccante si è inventato una prodezza alla “Maradona”, trovando la rete da prima del centrocampo. Il telecronista marocchino è letteralmente impazzito, mentre il povero portiere giordano ha rischiato di infortunarsi seriamente.

Oussama Tannane segna un capolavoro nella finale di Coppa Araba

Nemmeno il tempo di mettersi comodi per assistere al match di Doha ed ecco il primo colpo di scena. Dopo un pallone recuperato e una giocata leziosa, Oussama Tannane non ci ha pensato due volte: uno sguardo alla porta avversaria ed ecco la conclusione da distanza siderale, dopo aver visto il portiere fuori dai pali. Una botta impressionante, sia per forza che per precisione.

La traiettoria alla Maradona è un capolavoro, il portiere si schianta

Traiettoria perfetta che ha sorpreso tutti, in primis l’estremo difensore della Giordania, che ha tentato il recupero miracoloso ma è finita nel peggiore dei modi. Non solo non è riuscito a salvare la situazione, ma in tuffo si è schiantato contro il palo, sbattendo il volto. Esultanza sfrenata da parte di Tannane, con molti compagni che si sono portati le mani sulla testa, increduli. Scene di giubilo che hanno coinvolto anche il telecronista della TV marocchina, letteralmente fuori controllo.

Il telecronista impazzisce

Queste le sue parole dopo la prodezza balistica: "Storico, storico, storico per la nazionale del Maghreb arabo splendente. Dio, Dio, Dio, Dio. Un gol incredibile, un gol impensabile, un gol per la storia. Un gol dalla terra di Meknès, dal cuore dei mercati: il Marocco canta per il vantaggio firmato Tannane. L’artista Tannane ha realizzato i sogni. Tannane, ma cosa hai fatto, uomo? Da prima della metà campo… In vita mia non ho mai visto e mai vedrò, non ho mai commentato e mai commenterò. Un gol marocchino per la storia, scritto per te, per noi e per gli spettatori. I Leoni dell’Atlante, i leoni di tutti gli oceani, dei mari e dei fiumi, sotto la pioggia".