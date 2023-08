Gol bellissimi, VAR decisivo, recupero thrilling: con Chelsea-Liverpool è davvero tornata la Premier Chelsea-Liverpool della prima giornata di Premier League 2023-2024 è stata una partita molto emozionante. Pochettino e Klopp hanno chiuso il match in parità, con un recupero davvero da cuori forti.

A cura di Alessio Morra

È tornata la Premier League. Si, è tornata già da qualche giorno con il City implacabile, l'Arsenal che è pronto a inseguire e con un Tonali che ha avuto un impatto straordinario con il Newcastle. Ma la copertina assoluta, come doveva essere se l'è presa Chelsea-Liverpool, il primo big match della stagione 2023-2024 del calcio inglese. Una partita splendida, che si è chiusa in parità.

Pochettino si trova con una squadra senz'altro forte, ma reduce da un'annata tremenda, amalgamarla è complicatissimo, ma l'argentino è un allenatore di alto livello. Klopp invece lo scorso anno ha vissuto un campionato deludente, ma il finale è stato splendido, anche se ha prodotto solo un quinto posto. Vincere per partire bene, pure per spazzare via le incognite e i fantasmi del passato.

A Londra il Liverpool parte fortissimo. Salah colpisce una traversa dopo due minuti, poi serve un assist strepitoso a Luis Diaz che con un tiro pregevole insacca, è 1-0 Reds. E di sicuro più di qualcuno in casa Blues avrà iniziato a storcere il naso e a pensare all'ultima annata. E figuriamoci quando Salah ha raddoppiato. Il VAR però arriva in soccorso del Chelsea: gol annullato.

Leggi anche Chelsea indagato dalla Premier League per violazioni finanziare sotto la gestione Abramovich

I Blues trovano verve e rinfrancati dal passato pericolo pareggiano al 37′ con un'azione rifinita da due difensori. Assist di Chilwell per Disasi, ex Monaco, che calcia al volo e pareggia, gol bello, 1-1. Tempo due minuti e il Chelsea ribalta il risultato: gol proprio di Chilwell, ma è fuorigioco. Il VAR interviene. Annullato, nulla di fatto.

Il secondo tempo è altrettanto splendido, con la differenza che non ci sono gol, ma emozioni a raffica. Il Liverpool si procura subito tre grandissime occasioni da gol, ma il pallone non entra. Poi è soprattutto Chelsea con Alisson decisivo su Jackson, autore di un buon esordio. Cambi in serie per i due allenatori che provano a vincerla fino all'ultimo secondo e il recupero è da cuore e batticuore.

Al 92′ Liverpool a un passo dal gol vittoria con Darwin Nunez, un minuto è il giovane difensore Maatsen ad avere la palla del match. Giusto così. Sarebbe stato una beffa per entrambe le squadre perdere. Di sicuro entrambe già dalla prima giornata dovranno rincorrere Manchester City, Arsenal e Newcastle.