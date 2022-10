Gesto antisportivo di Van Dijk mentre tutti sono distratti: viene beccato dalle telecamere In occasione della partita tra il Liverpool e il West Ham, van Dijk si è reso protagonista di un gesto particolare che non è sfuggito alle telecamere. Tifosi avversari infuriati.

A cura di Marco Beltrami

Il confine tra furbizia e scorrettezza, anche nel calcio, è spesso molto labile. Un esempio è quanto accaduto nella sfida tra il Liverpool e il West Ham, valida per il turno infrasettimanale della Premier League. Protagonista il difensore olandese dei Reds Virgil van Dijk, che nell'indifferenza generale si è reso protagonista di un gesto particolare. Non un intervento difensivo dei suoi, un assist o un gol, ma qualcosa che ha complicato i piani di un avversario.

Tutto si è concretizzato in occasione del calcio di rigore assegnato agli ospiti. Dopo che il Liverpool aveva trovato la rete del vantaggio con Darwin Nunez, allo scadere l'arbitro è stato richiamato al Var per un intervento sospetto in area della formazione di casa di Joe Gomez su Bowen. Dopo il controllo all'on field review, il direttore di gara ha fischiato il calcio di rigore a favore degli ospiti, che poi lo stesso Bowen però ha fallito facendosi ipnotizzare da Alisson.

Non è sfuggito però alle telecamere quanto accadeva in campo poco prima della battuta del calciatore degli Hammers. Quando l'arbitro era ancora davanti al monitor per valutare l'intervento, van Dijk si è avvicinato al dischetto della sua area di rigore. L'olandese aveva già capito che l'ufficiale di gara avrebbe sanzionato con il penalty il fallo, e per questo si è dato da fare. Mentre tutti guardavano in direzione del direttore di gara van Dijk ha messo il piede proprio sul dischetto, pigiando con il tallone.

Con fare indifferente, ha provato a rovinare il punto della battuta, creando un piccolo dislivello. Un episodio che ha richiamato alla memoria quanto fatto da Maspero in occasione del memorabile derby tra il Torino e la Juventus del 2001. Un tentativo di complicare i piani di Bowen che poi, ha concluso in maniera non troppo angolata, con Alisson abile a sventare la minaccia.

Dopo la partita sui social si è scatenata la furia dei tifosi del West Ham contro il difensore avversario, accusato di aver barato con un gesto anti-sportivo. In molti hanno puntato il dito anche contro l'arbitro Stuart Attwell reo di non essersi accorto di nulla. In un tweet un utente ha attaccato: "Van Dijk ha rovinato il dischetto. È un cartellino rosso diretto. Disgustoso, merita una lunga squalifica", e poi ancora "Come può Van Dijk cavarsela dopo quanto fatto sul dischetto? È uno shock". E sicuramente il centrale olandese troverà un'atmosfera incandescente al ritorno in casa degli Hammers.